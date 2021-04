Cero impunidad a acosadores: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó ayer en su conferencia el acoso en todas sus formas.

“Como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea”, dijo.

En la mañanera, el mandatario consideró que el que comete un delito tiene que ser castigado, “porque no somos iguales, no vamos a encubrir, hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito”, señaló.

Agregó que el legislador de su movimiento político –el diputado de Morena, Saúl Huerta–, no debe escudarse en el fuero constitucional, para actuar en consecuencia y a todo lo que corresponda.

Y eso tiene que ver con el partido –dijo el presidente-, pero también con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal, por lo que sugirió a los afectados presentar la denuncia.

“Ya no es la procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa. No somos iguales, entonces que se actúe. Por eso es muy importante la democracia, el gobernante tiene que obedecer al pueblo”, reiteró AMLO.

SE VA DE GIRA

El presidente anunció que inicia trabajos privados por cuatro refinerías del país, para verificar el proceso de rehabilitación, y recordó que no hará eventos públicos este fin de semana por la veda electoral.

“Voy a estar trabajando al interior de las refinerías: voy a ir a la de Tula, a la de Salamanca, Cadereyta y a la de Madero, con los técnicos”, aclaró.

En sus dos últimas giras, también en veda electoral, supervisó el Tren Maya y el programa Sembrando Vida.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar

