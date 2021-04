Morena se deslinda de proceder contra diputado acusado de abuso sexual

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo que la bancada no actuará contra su compañero Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de un menor, porque se trata de un asunto personal que le corresponde resolver a las autoridades judiciales y en todo caso también al partido.

En entrevista contestó “que asuma cada quien su responsabilidad”, y adelantó que el legislador poblano valora mantenerse en la candidatura para su reelección en San Lázaro. Afirmó que si se requiere el grupo parlamentario colaborará con las autoridades judiciales.

“Sí, siempre. Nosotros estamos apegados a la ley. Él ayer hizo una declaración a los medios y él está sujeto a lo que determinen las autoridades, que siga el proceso correspondiente, y nosotros respetamos la vida personal y los actos que en su vida realicen cada una de las y los diputados y que asuma cada quien su responsabilidad”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si Saúl Huerta debe mantener o renunciar a su candidatura de reelección, por un acto de congruencia, el coordinador respondió que su correligionario “lo está valorando precisamente”.

“Él es un hombre que cumple su palabra y él ha dicho que va a valorar en estos días, en estas horas, si continúa con la candidatura o si toma una decisión en sentido contrario”, expuso.

El pasado miércoles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo al diputado Huerta por el probable delito de abuso sexual acusado por un joven de 15 años, quien denunció ser víctima de tocamientos por parte del legislador en un hotel en la alcaldía Cuauhtémoc, “al que acudió por motivos laborales”.

Ayer mismo, en medios de comunicación se filtró un audio en el que se escucha a Saúl Huerta hablar con la mamá del menor y pedirle que no le arruinen su carrera.

“De las cosas personales no puedo opinar ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados, no lo hice en su momento con el diputado Charrez, no lo he hecho con la declaración de procedencia de otro compañero, lo hago por principios, por convicción; repito, yo respeto las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo”, contestó Mier.

También se cuestionó al coordinador del grupo mayoritario en San Lázaro si es preocupante que haya ya varios escándalos sexuales en Morena, como el caso de Félix Salgado y David Monreal.

“Repito, yo no puedo expresarme por la vida personal, ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’”, dijo.

Descartó que le pedirán al legislador dejar el cargo, y ante un eventual juicio de desafuero dijo que eso le corresponde a la Fiscalía solicitarlo a la Cámara de Diputados.

“No porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal y, repito, yo en la vida personal de los integrantes no me… eso hay que preguntarle al partido, yo no soy dirigente del partido”, señaló.

Ignacio Mier reiteró que el mismo grupo no iniciará un juicio de desafuero contra su compañero porque, dijo, “no somos autoridad ministerial”. Sin embargo, se le cuestionó si ellos, como partido, sí son autoridad moral.

“Sí, y en eso vamos a seguir siendo moral, pero yo no puedo anticipar hechos y juzgarlos, yo me esperaría a que dieran la resolución en ese sentido”, concluyó.

Por: Iván E. Saldaña

dhfm