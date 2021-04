Guatemala pide a EU y México apoyo para acabar con la migración

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió a Estados Unidos y a México, abrir los mercados a su país para acabar con la migración y solucionar ese problema con "cambios estructurales", que ataquen la base de las situaciones que viven miles de familias centroamericanas y que son la principal causa para que decidan abandonar sus países.

"La migración la tenemos que atender entre Estados Unidos, México y Guatemala. Y se tiene que hacer estructuralmente, no podemos seguir el ritmo que se lleva con asistencias que no han servido para mucho, que al final no le llegan a la comunidad, no hace que la gente produzca más, no se le abren los mercados", dijo.

El mandatario guatemalteco defendió la postura de su país sobre el problema migratorio, un concepto "que el anterior Gobierno de Estados Unidos no supo entender", pero que está abordando con la administración actual de Joe Biden con una mejor acogida

"La migración se da porque la gente no tiene salud, educación, seguridad, vivienda o trabajo", dijo el mandatario guatemalteco.

EFE

dza