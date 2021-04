CDMX suma 888 incendios forestales; ¿cómo puede ayudar la población?

En la Ciudad de México se han atendido 888 incendios forestales entre el 1 de enero y 18 de abril de 2021, mismos que han afectado cuatro mil 101 hectáreas, principalmente en las alcaldías de Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan, reportó el Gobierno local.

Ante este panorama, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que uno de los principales detonantes es la sequía que se vive en el país, pero principalmente en la zona centro; hizo un llamado a toda la población para evitarlos.

"Que nos ayuden a evitar incendios forestales, en general en todo el año, pero en particular en esta época, que es una época de intensa sequía, que no se vivía en la ciudad desde hace cerca de 30 años y, particularmente en la zona Centro del país. "De igual manera, a todos los agricultores, pequeños ganaderos –que no solamente trabajan en la ciudad sino en general en toda la cuenca y en el Valle de México–, mucho cuidado en el control de estos incendios que se hacen a veces para la alimentación del ganado, evitarlos, particularmente, en esta época y acercarse a las instituciones, y en general a la ciudadanía, pues que estemos pendientes de estos incendios, que si los vemos los reportemos de inmediato", dijo en videoconferencia de prensa.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Marina Robles, explicó que para la atención de estos siniestros tienen un total de siete mil brigadistas, quienes en las comunidades ayudan a conservar y mejorar las condiciones de los bosques.

Para ello realizan trabajos de limpieza y apertura de brechas cortafuego que permiten un control y una prevención también de que los incendios crezcan de manera importante.

También chaponeo, que es la limpieza de la hierba seca en todas estas zonas; la recolección de residuos sólidos en donde, una cosa importantísima de solicitud a la ciudadanía es que nos ayuden a no dejar residuos en estas zonas, porque muchos de estos residuos se convierten en posibles inicios de incendios cuando se trata de vidrios, o de cristales transparentes que permiten que la luz del sol genere calor y luego se encienda.

"El mantenimiento de caminos para poder atender estos incendios; el retiro de ramas y hierba seca que permita disminuir la posibilidad de que se inicien incendios; y, por supuesto, el proceso de reforestación que tenemos en todo el Suelo de Conservación y en la propia zona urbana de la ciudad", explicó.

Robles destacó que se le ha dado mantenimiento a los campamentos donde está la gente haciendo la vigilancia y el control también para la atención más rápida y torres de observación en general.

Además de los 888 incendios, se han atendido más de 600 conatos.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, explicó la estrategia coordinada para atención de riesgos, donde colaboran Secretaría de Medio Ambiente y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

La funcionaria explicó que a través de los medios de comunicación están permanentemente difundiendo algunos mensajes como: no arrojar materiales encendidos o inflamables en áreas boscosas o pastizales, no quemar basura, evitar fumar y arrojar colillas encendidas, justamente, en bosques y zonas de pastizal, no encender fogatas, no realizar quemas agrícolas y por pastoreo.

"En caso de incendio, evacuar el área inmediatamente, siempre en dirección contraria a la dirección del viento, y reportar cualquier incendio o columna de humo al 911.

En caso de que vayan conduciendo no arrojar colillas de cigarro o basura, plásticos y vidrios que generen efecto de lupa con los rayos del sol; y si perciben humo, disminuir la velocidad y encender faros y luces intermitentes, cerrar ventanillas y apagar el sistema de ventilación para evitar la entrada de gas", detalló.

En comparación con los incendios del año pasado, la superficie de más de cuatro mil hectáreas dañadas es el doble de lo afectado en 2020.