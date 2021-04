AMLO asegura que nadie que golpeé a una mujer podrá trabajar en el gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún servidor público o funcionario que tenga antecedentes de violencia contra una mujer podrá trabajar en el gobierno federal.

El que se le pegue a una mujer, si es un servidor público no puede trabajar en el gobierno, así de sencillo. Es un asunto no sólo legal, es un asunto moral, ético, humano, explicó.

En la conferencia matutina, el mandatario federal hizo referencia al elemento de la Guardia Nacional detenido y procesado por golpear a su esposa en calles de la Ciudad de México.

Ya no pueden estar, quien hace ese tipo de acciones o que lleva a cabo estos delitos. Si la autoridad considera que en efecto se golpeó a uno mujer, no puede seguir laborando en el gobierno un funcionario con esas características, aún cuando se pueda decir que pueda decir que fue en la calle, no fue la oficina, comentó.

López Obrador señaló que los mandos de las fuerzas armadas no esperan instrucciones para actuar en este tipo de casos, ya que es una política interna respetar y proteger a las mujeres.

Me estoy informando de este caso ahora, lo cual me da mucho gusto que las instrucciones que se tienen se estén cumpliendo, que no es que se enteró el presidente y que el presidente dio la instrucción para que se actuara. Esto ya es iniciativa de los mandos de la Guardia Nacional y esto va a permitir acercar más al pueblo, al ciudadano a la Guardia Nacional y a los integrantes de las fuerzas armadas, finalizó.

Noticias Relacionadas La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy jueves 15 de abril de 2021

Con absoluta indignación identificamos un video que circula en redes sociales en el que se aprecia a un integrante de esta Institución agredir a su esposa en la vía pública; conducta totalmente alejada de las leyes, principios y valores de la Guardia Nacional. — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) April 7, 2021

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar

gka