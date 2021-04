Regreso a clases presenciales en la CDMX, sólo con el consenso de los maestros: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que no habrá regreso a clases si no hay acuerdo con los maestros de la Ciudad de México.

El sábado, la mandataria capitalina señaló que se analiza la posibilidad de reanudar las clases presenciales cuando el semáforo epidemiológico pase a amarillo y los trabajadores de la educación estén vacunados.

Integrantes de diversas organizaciones magisteriales manifestaron su inconformidad porque aseguraron que todavía el riesgo de contagio de Covid-19 no desaparece en este color.

Sheinbaum expresó ante ello que, no se tomará ninguna decisión que ponga en riesgo a los profesores.

"No se va hacer nada que no sea por convencimiento, trabajo y diálogo con las maestras y maestros de la Ciudad de México. Jamás vamos a poner en riesgo a un maestro o a una familia por una decisión que no sea responsable", precisó la mandataria.

Expuso además que, junto con la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades, trabajan para tener un diagnóstico del estado en que se encuentran los planteles de todos los niveles, tras un año de pandemia.

"Para colaborar en todo lo que sea necesario con la Secretaría de Obras, y las alcaldías también para que en el momento que se regrese a clases presenciales, las escuelas estén en las mejores condiciones, se está tomando esto en cuenta, se está haciendo un diagnóstico de lo que requieren las escuelas para que puedan estar en excelentes condiciones para el posible regreso a clases", explicó.

Por Jorge Almaquio García Chagoya

