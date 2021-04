¡En la Prepartoria 9 de la UdeG inyectan felicidad a la par de la vacuna contra Covid-19!

Los jóvenes voluntarios asignados al apoyo en el módulo de vacunación de la Preparatoria 9 de la Universidad de Guadalajara bailan y cantan con los adultos mayores mientras esperan para recibir su dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El sistema inmunológico se fortalece cuando le inyectas felicidad a tu cerebro, explicó en entrevista con El Heraldo de México, la doctora Gabriela Cuevas.

"Las personas que acuden al Drive Thru van cómodos en el coche, aquí es módulo peatonal y nos preocupa que ellos estén bien mientras esperan su vacuna. Los muchachos con 20 sillas de ruedas van y vinen para que ellos no tengan que caminar. Y aquí queremos que estén contentos cantan y bailan, eso también les ayuda a fortalecer su sistema inmunológico. No hemos tenido a ninguna persona con reacción adversa a la vacuna. También les recomendamos que no vengan en ayunas".