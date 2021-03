'¿Dónde están?': Madres de desaparecidos protestan en la Fiscalía de Sinaloa

Mujeres con hijos desaparecidos conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con una manifestación en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para exigir la aparición de sus familiares.

Con gritos de “justicia”, “vivos de los llevaron, vivos los queremos”, y “mientras no te entierre, te seguiré buscando”, decenas de mujeres expresaron su dolor y desesperación por no saber por el paradero de su familiar.

Durante la protesta, hicieron pase de lista de sus desaparecidos, y gritaron que no quieren pláticas con el gobierno, ni con instituciones, porque eso no les sirve si no tienen a sus hijos, y además de que faltan miles de desaparecidos.

María Isabel Cruz Bernal, presidenta del Colectivo de Búsqueda Sabuesos Guerreras, dijo sentir mucha rabia de que cada día haya más familias viviendo esta pesadilla de tener a un ser querido desaparecido, mientras que las autoridades hacen poco para buscarlos.

En medio de la manifestación, el fiscal general del Estado, Juan José Ríos Estavillo, salió para atender a las mujeres, escuchó sus peticiones y reclamos, y les pidió paciencia para seguir con el trabajo de investigación que hace el organismo autónomo a su cargo, pero sin dar detalles o buenas noticias sobre alguno de los casos.

El grupo de mujeres colocó las fotografías de sus hijos frente al edificio de la Fiscalía, así como creces de manera en colores rosa y azul, con la frase ¿Dónde están?

El fiscal general del Estado, Juan José Ríos Estavillo, salió del edificio para atender a las mujeres. Foto: Carlos Valenzuela

Desaparecidos en México

De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en México cada día se reportan como desaparecidos siete niños. En días pasados, la agrupación civil dio a conocer que 3.6 infantes murieron en promedio a causa de violencia ejercida en su contra entre 2000 y 2019.

Por Carlos Valenzuela