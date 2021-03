¿Cómo evitar deshidratación y quemaduras mayores en temporada de calor?

El golpe de calor provoca calambres, fatiga, así como ritmo cardíaco y respiración acelerada en personas adultas; sin embargo, en bebés y niños pequeños es más complicado identificar los síntomas de deshidratación. En la pandemia y los riesgos de contagio de Covid-19 es vital la prevención, para evitar ingresos hospitalarios.

El consumo de bebidas hidratantes es fundamental para evitar la deshidratación y golpes de calor. Las autoridades recomiendan evitar exponerse al sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde, cuando la temperatura supera los 30 grados centígrados.

"Síntomas como dolor de cabeza, náusea, vómito, sensación de fatiga, sensación de somnolencia, sensación de sed en el caso de la deshidratación, y puede llegar incluso a extremos de llegar a tener una crisis convulsiva, incluso perder la consciencia o estar en un estado de coma”, subrayó el jefe de Epidemiología y Medicina Preventiva del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Salvador Hernández Esparza.

Los golpes de calor y la deshidratación pueden provocar pérdida de consciencia o incluso entrar en un estado de coma.

"Tanto niños, que todavía no tienen un sistema de control de temperatura bien desarrollado, al igual que un anciano, que su sistema de control de temperatura ya está disminuido o comienza en decadencia”, añadió.

En los bebés hay que estar más pendientes porque en ocasiones se identifican los síntomas muy tarde, cuando los bebés están irritables, lloran demasiado y dejan de orinar.

“El bebé deja de orinar tan frecuentemente, el bebé está irritable, llorón. Evidentemente no nos vamos a dar cuenta si él tiene dolor de cabeza o no, pero ésta es una señal, estar muy irritable (…) Llora sin lágrimas, ojos hundidos, ya son signos de deshidratación, por lo tanto, si no hay vómito habría que comenzar a hidratar al bebé”.

Si usted pasa la mayor parte del día en la calle por sus responsabilidades laborales o durante los traslados en transporte público o automóviles particulares, se recomienda utilizar ropa clara de manga larga, sombreros —que cubran cabeza, nuca y orejas— paraguas o resguardarse en la sombra. Además de hidratarse frecuentemente, evitando bebidas azucaradas, con cafeína, o alcohólicas.

