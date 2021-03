Semana Santa en Jalisco, así será el protocolo de las playas en vacaciones

La Semana Santa de 2021 será diferente en Jalisco, ya que este año habrá restricciones en eventos masivos o que impliquen aglomeraciones, horarios en establecimientos como restaurantes, bares y en playas de los destinos turísticos.

El próximo periodo vacacional será sin romerías ni procesiones, representaciones vivientes ni celebraciones que generen aglomeraciones, aunque sí se permitirá la visita de los siete templos en Guadalajara, se promoverán las misas virtuales.

"Específicamente en el tema de la visita de los siete templos, que es una tradición específica que se tiene, se estará haciendo un operativo como se hizo el 12 de diciembre, en el cual la idea es por supuesto tratar que las personas no se aglomeren, si ven mucha gente, la idea es que no acudan a estos lugares sino que vayan a otros sitios para tratar de evitar aglomeraciones", dijo Fernández Petersen, titular de Salud en Jalisco.

Además en playas se establece un horario de 05:00 hasta las 17:00 horas, únicamente en la Semana Santa y los hoteles operarán con aforo al 66 por ciento con protocolos en áreas comunes.

"En destinos de playa, Pueblos Mágicos y Riviera de Chapala, los restaurantes y bares tendrán un horario hasta las 11 de la noche, a partir de las 11 de la noche quedan suspendidas las actividades de restaurantes, bares, eventos sociales o cualquier actividad nocturna de convivencia social", expuso Alejandro Guzmán Larralde, coordinador de Desarrollo Económico.

En los mercados y el centro de Guadalajara se implementarán operativos en conjunto con las autoridades municipales para revisar que se porte correctamente el cubrebocas y se eviten las aglomeraciones.

#EnVivo. Te presentamos las medidas aprobadas por la mesa de salud que se implementarán durante el periodo vacacional de Semana Santa en Jalisco. Estos lineamientos forman parte del #PlanCOVID2021. Sigue la transmisión e infórmate: https://t.co/2tSp5vKFr9 — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 3, 2021

Mantienen filtros en terminales de camiones, aeropuertos y carreteras

Los filtros en donde se realizan pruebas aleatorias de COVID-19 se mantendrán en terminales de camiones, aeropuertos y carreteras en donde se realizarán pruebas aleatorias durante este periodo.

"En los filtros carreteros va a ser un operativo en el que no está planteado hacer pruebas específicas para no estar hisopando y no estar sacando la mayor cantidad de aerosoles, sin embargo, si alguien se detecta que pudiera ser susceptible se le brindará la oportunidad de estarle haciendonuna prueba", señaló Fernando Petersen.

Por Mayeli Mariscal.

