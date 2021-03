Miguel Barbosa: Insabi sigue sin dotar de medicamentos a Puebla

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, indicó que enviará un oficio al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con el objetivo de informar que hasta el momento no han recibido ningún tipo de medicamento, por lo que la autoridad estatal ha tenido que invertir miles de millones de pesos, aunque muchos de estos ya se están agotando.

“Insabi no nos manda medicamentos, ellos que dijeron que iban a mandarnos medicamentos y por eso recortaron todos los apoyos económicos para este fin, lo denuncio, no nos han mandado medicamentos en todo el año y al parecer no nos van a mandar medicamentos”, aseveró.