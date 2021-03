Durango: Fiscalía identifica a joven que irrumpió mañanera de AMLO; confirma que estuvo preso

La fiscal de Durango, Ruth Medina Alemán, informó que se logró identificar al joven que irrumpió la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En conferencia de prensa, explicó que el joven entró al Cereso el 20 de noviembre del 2017 por delitos contra la salud, junto a un pariente y un vecino. Fue puesto en libertad en el 2019.

En todo el expediente no hay ningún recurso o reclamo por lo que es poco probable que al paso del tiempo ahora recuerde que fue víctima de algún abuso, por eso esta listo el expediente para que cualquier autoridad federal pueda conocer.

Se le hace extraño que haya podido burlar los cercos de seguridad para llegar al presidente y hasta tocarlo siendo muy lamentable que pudiera haber sido un montaje.

El pasado 1 de marzo, un joven logró burlar la seguridad de Palacio Nacional para acercarse al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el inicio de la conferencia.

En tanto, el mandatario pidió a Leticia Ramírez, encargada de atención ciudadana, que hablara con el sujeto. De acuerdo con la funcionaria, el joven de 31 años fue encarcelado porque le habrían sembraron droga.

"Es un joven de 31 años, que se llama José Luis y esta tienen una gran desesperación porque me dice lo que estaba informando el señor presidente, que le plantaron droga, y por lo tanto lo metieron a la cárcel dos años. Estuvo ahí y no obtuvo el apoyo de ningún abogado, no tuvo el apoyo de nadie y él a salir no encuentra ninguna posibilidad para salir adelante, vive con su madre y está con mucha desesperación para poder continuar con las cosas que tiene que hacer", informó entonces.