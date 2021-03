Diputados rechazan abrir expediente de García Cabeza de Vaca, pese a solicitud de AMLO

Desde la Cámara de Diputados rechazaron la solicitud que les hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre dar a conocer el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el buscan su desafuero.

“No es posible, no lo permite la ley. Las personas que tienen acceso a este expediente lo hacen en condición de sigilo. La ley dice que no y también está dentro de la ley de Transparencia, está la excepción expresa”, dijo el diputado Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora de la Cámara.

La FGR pidió el pasado 23 de febrero a los diputados en San Lázaro iniciar una Declaración de Procedencia contra García Cabeza de Vaca para que pueda juzgarlo por delincuencia organizada, operación recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Para ello, el pasado sábado entregó un expediente de 30 mil fojas en 27 tomos, el cual fue transportado en seis cajas, los cual fueron entregados a la Sección Instructora para que realice un dictamen sobre el juicio.

“No se puede abrir al público el expediente, está prohibido por la ley y es un delito. Ahora, si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su petición, su solicitud, es cosa de él. En eso nosotros nos metemos, ni es nuestra responsabilidad”, dijo.

El pasado lunes, García Cabeza de Vaca fue notificado por la Sección Instructora del juicio. A partir de esa fecha corren siete días para que el mandatario presente su declaración de defensa ante los legisladores.

“Si no declara, se entenderá que las acusaciones presentadas en su contra, él las niega; el que no declara, niega. No “el que calla, acepta”, no funciona ese método en lo absoluto”, aclaró.

Por: Iván E. Saldaña