Arzobispo de Guadalajara ya está vacunado contra COVID-19, pide extremar cuidados en Semana Santa

Durante Semana Santa y Pascua hay que extremar precauciones, ya que los contagios de COVID-19 podrían multiplicarse, hay que recordar la muerte de Cristo en casa, recomendó el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, quien confirmó que ya recibió la vacuna contra el coronavirus.

“Ya entramos de lleno en estas celebraciones, todas las que se darán en Catedral serán transmitidas virtualmente. La visita de los siete templos, no va a ser física, se propone virtual. Y así otros eventos como las siete palabras, el pésame, se transmitirá virtualmente. Las circunstancias nos piden que sigamos cuidándonos, para que no vuelva a encenderse el contagio (del COVID-19) en la gente”.



El arzobispo tapatío insiste a la feligresía el no confiarse porque las autoridades señalaron que Jalisco está en semáforo verde por el bajo número de contagios en las últimas semanas.

“Bendito sea Dios que estamos en semáforo verde pero no hay que olvidar que no estamos todos vacunados. El riesgo del contagio existe, debemos tener los mismos cuidados que se han fomentado. Es cierto que estamos cansados y queremos otro ambiente, pero no olvidemos que podemos enfermar", destacó.

Asimismo, dijo que "si las autoridades juzgaron que es oportuno que estemos en verde (semáforo) considero que es porque hay datos, una base, pero nosotros no debemos descuidarnos. Yo ya me vacuné, estaba programado vacunar a los sacerdotes ancianos y enfermos que estaban en el Trinitario, yo también estoy anciano aunque no muy enfermo pero me tocó ya”.

La vacunación de sacerdotes que están entre la población vulnerable continuará dependiendo de los municipios donde ejerzan y el Plan Nacional de Vacunación. Por el momento suman 217 religiosos infectados por el virus durante la pandemia.

“Hay 217 acumulados confirmados, activos 3, reinfectados solamente uno, ningún sospechoso, tres aislados en casa, hospitalizados ninguno en este momento, recuperados 188, descartados 70 y 25 defunciones”, comentó.

Robles Ortega insiste que en las parroquias y templos el aforo permitido es al 50% y debe respetarse, incluso obligatoriamente deben tener las distancias bien barcadas.

Por Adriana Luna

brc