Aplican dosis china de Vacuna contra Covid-19 en Guadalajara

Las jornadas de vacunación continúan en la ciudad de Guadalajara, hoy correspondió a 3 mil 500 dosis de Sinovac (provenientes de China), en el módulo ubicado en el Parque Agua Azul.

El operativo de revisión de documentos y fluidez en las filas fue con mayor agilidad, se incluyó también 30 minutos para descartar reacciones adversas a los recién vacunados a quienes se les recomendó no ingerir alcohol en las próximas horas.

“Estuvo rápido, 50 minutos. Primero 20 minutos para la vacuna, y también esperar media hora después de la inyección para descartar reacciones. Nada de aspirinas, ni alcohol dentro de 48 horas. Lo bueno que es entre semana, si fuera fin de semana, pues sí dolería. Ahora hay que guardar dos días”, comentó entre risas el señor Martín, a El Heraldo de México.

Las personas que hace dos semanas recibieron la primera dosis observaron una enorme diferencia, ya que ahora el proceso por cita previa impide que los adultos mayores pasen horas bajo el sol haciendo filas para recibir su dosis contra el virus.

“Yo me vacuné el 21 de marzo, me dolió un poquito, pero no me hizo mucha reacción. Hice fila alrededor del parque Agua Azul, algunos de mis hijos se quedaron en la noche, ahora que vino mi esposo todo está más ordenado. ¡Ojalá lo hubieran hecho así desde el inicio con las letras del abecedario! Nosotros como personas mayores debemos de tener más atención, la otra vez estuvimos en el solazo y ni una agüita nos dieron”, explicó la señora Lucila.

Por su parte, Gloria considera que la fila para revisión de documentos fue rápido. “Avanzamos rápido, no como en otros lados que tuvieron que hasta dormir ahí. Aquí fue rápido”.

“Muy bien, las personas amables, muy organizado y rápido. Ahora sí se les felicita. Duramos hora y media. Antes fue un caos, ahora ya están más organizados. Por apellido es mejor”, dijo José.

“Los últimos van a ser los primeros, nosotros nos esperamos a que fuera por cita y nos fue mejor. No necesitamos hacer guardia. Nos queríamos esperar por apellidos y que estuviera bien organizado, por apellido estuvo mejor”, subrayó María López.

Conforme a los acuerdos con la Secretaría del Bienestar, mañana continuamos con la cuarta fase de vacunación en Guadalajara para proteger a los adultos mayores contra #COVID19 con la vacuna de Sinovac. pic.twitter.com/mMdH9ahsUe — Secretaría de Salud Jalisco (@saludjalisco) March 30, 2021

Por Adriana Luna

GB