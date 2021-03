¿Irás a la playa en Semana Santa? Checa estas recomendaciones sanitarias

Si después de meditar sobre los riesgos que implica ir a la playa la próxima Semana Santa debido a la pandemia de Covid-19, decides que irás con tu familia, lo ideal es que tomes ciertas medidas para evitar enfermarte o contagiar a otros.

1.- Vuelve a considerarlo

El último año ha sido complicado para todos y todas por lo que se entiende que haya deseos de salir y relajarse, sin embargo, es recomendable volver a analizar si la situación es propicia para salir en vacaciones sobre todo considerando las grandes aglomeraciones que se harán en las zonas turísticas.

2.- Calcula tu tiempo en las zonas de playa

Si ya decidiste que irás a la playa, considera que no estamos en una situación común. Es decir, no se puede actuar de la misma manera de la que se actuaba hace dos años en las playas. Por ello, decide qué es lo que quieres hacer en la playa: nadar, tomar el sol, etc. En el contexto de la pandemia no es recomendable permanecer durante mucho tiempo en espacios concurridos, así que considera que no puedes estar todo el día en la playa, sino que lo recomendable es estar únicamente un rato breve.

3.- Evita condiciones de contagio

El Sars-CoV-2 se transmite a través de partículas de agua que quedan suspendidas en el ambiente, lo que ocurre principalmente en espacios con mala ventilación. En la playa esta condición no existe, sin embargo aún así es posible contagiarse si no se mantiene sana distancia. Es importante procurar que el grupo familiar esté separado de otros grupos familiares pues luego de 15 o 20 minutos de contacto, es más fácil contagiarse.

4.- Medidas sanitarias

Aunque tú estés de vacaciones, el coronavirus sigue trabajando, así que no olvides usar constantemente gel antibacterial, pero sobre todo mantener la sana distancia y usar cubrebocas en la mayor cantidad posible de espacios. Si ves que quien te atiende no está usando cubrebocas, extrema precauciones.

5.- Respeta los aforos

A pesar de la pandemia, es previsible que las playas y los centros turísticos serán ampliamente visitados por la gente deseosa de relajarse un poco, sin embargo, respeta el aforo permitido en playas y establecimientos. Estos aforos han sido validados por el gobierno federal pues garantizan que haya sana distancia entre los asistentes y evitan la propagación del virus.