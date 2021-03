Coronavirus en México: Éstas son las 5 alcaldías que faltan por recibir vacunas contra Covid-19

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que a partir del 24 al 30 de marzo seguirá la vacunación contra Covid-19 en la que planean que cerca de 251 mil 375 adultos de la tercera edad ya se encuentren vacunados, sobre todo de las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan.

Dicha meta, se suma a la fase cinco del Plan Nacional de Vacunación de la capital del país, por lo que tales alcaldías se sumarán a las entidades de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Pese a ello, aún existen cinco alcaldías que no han iniciado con el plan de vacunación contra el coronavirus y son: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A, Madero e Iztapalapa, demarcaciones que todavía no cuentan con fecha establecida para comenzar con las vacunaciones de los adultos mayores de dichas alcaldías.

Paciencia

Luego de que Sheinbaum anunciara la nueva jornada de vacunación en las alcaldías del sur, informó que no pueden dar la fecha exacta en la que comenzarán a implementar el plan de vacunación para las alcaldías debido a que dependen de la llegada de más dosis al territorio mexicano, por lo que pide no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias, además de que pide paciencia a los capitalinos.

Comento que sabe que hay muchas personas que dicen: "¿Por qué no nos informan cuándo inicia la vacunación en las alcaldías que faltan? No lo hacemos porque no tenemos la certeza de cuando llegan las vacunas a la Ciudad de México, como ustedes saben el presidente de la República está haciendo su máximo esfuerzo y está pegado a ello para que lleguen las vacunadas”, aseveró.

Para el caso de Tlalpan y Coyoacán, el número de dosis que se han entregado es el número de adultos mayores de 60 años que podrán recibir la vacuna, razón por la cual se ha elegido la dinámica de aplicación de la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, "Un poco más de paciencia, van a llegar a todas las alcaldías (las vacunas)”.

La jefa de gobierno hizo énfasis en que la alcaldía Iztapalapa hay poco más de 285 mil adultos mayores, contrario a Gustavo A. Madero que son aproximadamente 235 mil personas, en la que tendrán que esperar las dosis necesarias de una sola marca, sin embargo, de ser necesario tendrán que combinar. “Tenemos información de que llegarán más vacunas y nos ajustaremos al número que llegue para el mismo número de población”, puntualizó.

