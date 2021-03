Antonio Atollini asegura que el presidente está a la altura de Jesucristo y Gandhi | VIDEO

Este lunes 22 de marzo, el candidato a Diputado Federal, Antonio Attolini se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de conceder una entrevista al periodista Fernando del Collado para el programa "Traga Luz".

En la conversación, el politólogo habló sobre la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de la que él es fiel partidario.

Algo que llamó bastante la atención de los internautas fue cuando Atollini aseguró que el mandatario Federal se encuentra a la altura de los grandes líderes mundiales de la historia.

La respuesta

Al ser cuestionado sobre a qué lideres se parece Andrés Manuel López Obrador, el candidato confesó que está a la altura de Jesucristo, Mahatma Gandhi, Luther King y Nelson Mandela.

Además, Antonio Atollini aseguró que López Obrador "no es emperador" si no un "líder social"; también destacó que en México no ha habido otro líder que le dedique tanto tiempo a pensar en los demás.

Finalmente, el integrante de Morena negó categóricamente que Irma Eréndira Sandoval o Hugo López-Gatell vayan a ser candidatos a la presidencia de México en 2024.

