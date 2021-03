Reportan más de 40 incendios forestales activos en diferentes puntos del país

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hasta el último corte en el país se tienen registrados 41 incendios forestales, en diferentes puntos del territorio nacional. En un comunicado, el organismo detalló que alrededor de mil 967 personas trabajan para controlar el fuego que se ha presentado en 14 estados.

En este sentido, la Comisión hace un llamado a la población para que no use fuego en zonas forestales y colindantes: se pronostican altas temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes. Según los reportes, hasta las 11:00 horas de este domingo, la superficie afectada es de 10,105.25 ha. Mientras tanto, se informó que siete incendios ya se han liquidado ( no representan un riesgo de propagación del fuego).

Incendios forestales y prevención:

Según el registro de la Conafor, 12 de los 41 incendios forestales se presentaron en ocho Áreas Naturales Protegidas. La Conafor pide a la población no usar fuego en zonas forestales y colindantes, y a reportar si se observa uno al 800- 4623634 o al 911.

"Un incendio forestal es fuego no programado dentro de bosques, selvas, zonas áridas o manglares. Los incendios en áreas urbanas y agropecuarias son atendidos por Protección Civil", apunta la Comisión.

Desactivan alerta ambiental en la Zona Metropolitana de Monterrey tras incendios

Altas temperaturas en México:

Debido al sistema de alta presión, en niveles medios de la atmósfera, se mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso sobre los estados del litoral del Pacífico, centro del país y la Península de Yucatán.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en algunas zonas del país se esperan temperaturas de hasta 45 grados. También se prevé un gradual ascenso de las temperaturas en regiones del norte, noreste y oriente del territorio nacional.

Según el pronóstico meteorológico general, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Michoacán y Guerrero, y de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche y Yucatán.

