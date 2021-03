Rosario Robles alista nueva propuesta con la FGR para obtener su salida anticipada

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, revisará este martes la nueva propuesta, elaborada por sus abogados, para negociar con la Fiscalía General de la República (FGR) una salida anticipada al proceso que enfrenta por ejercicio indebido del servicio público por la Estafa Maestra.

Fuentes allegadas a la exfuncionaria informaron que este martes, su abogado Antonio Magaña acudirá a la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla con el documento en el que se plantea una nueva oferta.

Si Robles da el visto bueno, hoy los abogados presentarán el documento ante la FGR.

El viernes pasado, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos difirió la audiencia intermedia de Robles para el próximo 26 de marzo para que la defensa de la exfuncionaria elabore una nueva propuesta y pueda negociar con la Fiscalía una salida anticipada del proceso penal.

Los fiscales señalaron que no se le puede otorgar el criterio de oportunidad o el procedimiento abreviado a Robles porque se niega a pagar la reparación del daño que es de más de 5 mil millones de pesos.

En audiencia Robles señaló que se le ha obstaculizado el cambio de medida cautelar y acceder a un criterio de oportunidad como sí han accedido otras partes en la misma causa penal.

También hizo referencia, sin mencionar nombres, a casos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien nunca pisó la cárcel.

“Nadie me visitó en el penal de Santa Martha Acatitla, nadie me ha hecho, a mí, Rosario Robles, una propuesta, me extraña enormemente las posturas que aquí se han señalado, no sólo por los casos que son públicos, que todos conocemos, de gente que fue trasladada en helicóptero a un hospital, sin pisar la cárcel y quien está en esta misma causa conmigo y no ha pisado ni un minuto la cárcel porque se le dio ese criterio de oportunidad”, indicó.

Por Diana Martínez

