¿Cuándo se acaba el home office en México? Empresas ya podrían llamarte

El debate sobre si el mundo laboral volverá a la normalidad continuará aún cuando se logre erradicar el Covid-19. Muchas empresas se preparan para llamar a sus empleados a que regresen a la oficina, pero los expertos aseguran que habrá problemas cuando eso suceda, pues no quieren abandonar el home office.

Es posible que algunos trabajadores aún puedan trabajar a tiempo parcial desde casa, y algunas empresas harán que el trabajo remoto sea permanente. Pero la tensión entre los propietarios y los trabajadores crece, ya que más del 65% no quiere volver a las oficinas; de ese grupo, 29% dijo que piensa renunciar si quitan el trabajo en casa, de acuerdo con una encuesta realizada por LiveCareer.

Al respecto, Rod Robertson, socio gerente de Briggs Capital, empresario internacional y autor de Winning at Entrepreneurship: Insider’s Tips on Buying, Building, and Selling Your Own Business, sostiene que la ‘gravedad’ corporativa comenzará a atraer a los trabajadores clave de regreso a la oficina, pero habrá resistencia, por lo que quienes quieren trabajar de forma remota, “sería prudente que tomaran medidas adicionales para asegurarse de que se destacan” y no ser despedidos por su renuencia de volver a los espacios cerrados.

Consejos para mantenerte en el trabajo en casa

Robertson proporcionó las siguientes recomendaciones para que la empresa lo piense dos veces antes de correrte:

Hazte notar

Robertson dice que sería prudente ir a la oficina al menos un día a la semana. "Fuera de la vista también puede significar fuera de la mente, o fuera del trabajo, cuando sea el momento de recortar la plantilla", dice. Considera que los empleados deben tomarse el tiempo para pasar tiempo en la oficina y mantenerse en el ritmo con la propiedad y la administración.

Muestra el toque humano

El experto en temas laborales considera que quienes quieran seguir con el home office deben priorizar la comunicación de voz en vivo con colegas, gerentes y clientes para permanecer en el juego. “Levantar el teléfono para hablar con alguien mantiene viva la relación y brinda más claridad que enviar mensajes de texto o correos electrónicos constantemente", expuso.

Presiona a tu jefe para que te mida cuantitativamente

Rod sostuvo que los empleados remotos que creen que no están bajo un escrutinio cada vez mayor, pero es una trampa, por lo que se debe mostrar al jefe el entusiasmo genuino siendo proactivo e idear más parámetros medibles para tu desempeño.

Realiza trabajo extracurricular

Aunque para muchos es una forma de explotación laboral, Rod dice que se tiene que hacer trabajo extracurricular para lucir como un “líder intelectual”.

Rod expuso que una vez que exista la inmunidad colectiva y no haya pandemia de Covid-19, las empresas comenzarán a cuestionarse sobre dónde los empleados se sienten más cómodos, sino cómo pueden ser los más valiosos y efectivos.

