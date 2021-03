Francisco Domínguez pide a los queretanos redoblar esfuerzos a un año del inicio de la pandemia

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, emitió un mensaje en el que llamó a honrar la memoria de más de 3 mil 800 queretanas y queretanos que han fallecido a causa de la enfermedad y redoblar esfuerzos para detener la cadena de contagios.

“Debemos honrarlos aferrándonos a la vida, viviendo con responsabilidad, por eso hoy quiero pedirte que cuides tu salud y tu vida. Esta pandemia todavía está lejos de terminar. Falta mucho camino por recorrer”, sostuvo.

Al cumplirse un año de la aparición del primer caso de COVID-19 en el estado, el mandatario queretano afirmó que continuar la recuperación de la economía y de la salud en la entidad depende de todos, por lo que llamó a la población a cerrar filas por Querétaro y elevar al máximo el nivel de conciencia y de responsabilidad.

Domínguez Servién recordó que la vacunación en el país apenas ha comenzado y avanza, pero el proceso será gradual; por ello, el llamado es a no permitir que la expectativa de la vacuna provoque un falso sentido de seguridad.

“Si ya recibiste tu primera dosis, o estás por recibirla, no debes abandonar las medidas sanitarias de prevención. Toma muy en cuenta que la vacuna, una vez aplicada, requiere tiempo, en promedio 15 días, para generar protección; no bajes la guardia durante este periodo”, alertó.

Dijo que mientras no se complete el cuadro de vacunación con la segunda dosis, quien haya recibido la primera solo estará parcialmente cubierto contra COVID-19.

El titular del Ejecutivo estatal apuntó que hoy el virus contagia igual que el primer día, por lo que las y los queretanos deben asumir que el centro de su salud y de su seguridad seguirá siendo sus buenas decisiones y el respeto de las medidas sanitarias establecidas.

“Juntos nos hemos adaptado; juntos, hemos recordado que no hay un bien más grande que estar sanos. Este anhelo insuperable de vivir, hoy nos impulsa a seguir adelante y nos recuerda que aún no es tiempo de bajar la guardia”, puntualizó.

Domínguez adelantó que el esfuerzo de las y los queretanos durante los próximos días y su capacidad para no contagiarse, determinarán el escenario en el que el estado se encontrará durante Semana Santa.

“Para lograr una tendencia a la baja durante los próximos días, debemos ser capaces de establecer una relación lógica entre lo que tenemos que hacer y lo que queremos obtener. Hoy podemos avanzar o dar un paso atrás; la respuesta es de todas y todos.

“Establece una decisión personal cada semana. Vamos un paso a la vez, un día a la vez. Sé parte de estas metas. Contigo ¡Querétaro sigue!”, concluyó.

Por Fernando Paniagua

is