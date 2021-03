Jalisco: tercer día de vacunación, ¿cómo va la aplicación en Tlaquepaque?

La organización en los módulos de vacunación de personas mayores de 60 años en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco fue mejorando conforme avanzaron los días y este miércoles, al tercero de iniciar con la aplicación del biológico contra el SARS-CoV-2, los módulos lucieron con mayor rapidez en la atención.

En un recorrido que realizó El Heraldo de México por las sedes, se apreció que en algunos el orden se sometió a listados de los beneficiarios y en otros con fichas selladas y firmadas por los servidores de la nación que están a cargo de los centros.

Guadalupe, de 63 años de edad, recibió la vacuna en la Secundaria 59 que se ubica en el Fraccionamiento Revolución. "Estuvieron más organizados que el primer día, yo llegué antes de las seis de la mañana el lunes, soy diabética y tuve que estar todo el día de pie, hasta las 5 o 6 me tocó que me dieran mi ficha y el martes ya fui y me pasaron, nos dieron unas indicaciones y me pusieron la vacuna, ahora falta esperar si llega la segunda", platicó.

El pasado lunes, cuando inició con la aplicación del biológico, se reportaron retrasos en la llegada de las vacunas a los módulos y en la totalidad, se atendió conforme llegaron a la fila, en algunos casos había personas formadas desde la noche del domingo.

Algunas de las inconformidades que se suscitaron fue que se obligó a los adultos mayores a pasar de pie, en el sol toda la jornada y sin alimentos por miedo a perder su lugar debido a que algunos no contaban con familiares que les apoyarán.

Solo en algunos, como Tateposco y en la Unión Ganadera, se repartieron fichas para atender al día siguiente y en otros, como el instalado en el Jardín Hidalgo, estuvo fluida la atención.

CEDHJ avala organización en módulos

De acuerdo con las visitas aleatorias que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), se reportó que se subsanaron en lo general algunas irregularidades detectadas en la primera jornada realizada el lunes 8 de marzo; no obstante, se registró un incidente en el módulo del centro de salud Cerro del Cuatro, en la calle Melchor Ocampo.

Reportaron que ayer martes, iniciando labores de forma puntual, cerca de las 11:00 horas se agotaron las vacunas y aproximadamente 100 personas que esperaban fueron informadas hasta las 13:00 horas que ya no habría sino hasta el día siguiente, lo que provocó que externaran su frustración e inconformidad a los organizadores, toda vez que estuvieron esperando en la calle, haciendo fila bajo el sol.

La CEDHJ dio a conocer que mantendrá la supervisión en los módulos durante este proceso de vacunación COVID-19, congruente con la vocación de este organismo en la defensa y promoción de los derechos humanos y la dignidad de la población jalisciense.

Por Mayeli Mariscal

GB