Azcapotzalco: Vacunación de adultos mayores en Arena Ciudad de México avanza fluida

Este miércoles inició la vacunación para adultos mayores de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

En el macrocentro de la Arena Ciudad de México, sobre Avenida de las Granjas, las personas de 60 años y más llegaron desde las 7 de la mañana y poco a poco pasaron al área de estacionamiento al aire libre donde se instaló el punto de inmunización.

"Yo soy bien canija para las vacunas, no me ha pasado nada con todas las que me han aplicado", comentó Gudelia Barajas, de 89 años quien no tuvo ninguna reacción adversa tras la aplicación de la vacuna Pfizer BioNTech.

Doña Gudelia llegó a las 8:00 horas y salió a las 9:20, por lo que tardó cerca de una hora 20 minutos. Sin embargo conforme avanzó el tiempo, el acceso de las personas se normalizó y por ahora no se observan filas afuera del inmueble.

Los adultos mayores empezaron a llegar desde las 7:00 horas. Foto: Guillermo O'Gam

Este miércoles toca el turno para las personas cuyo apellido paterno empieza con la letra A o B.

Los accesos incluido uno vehicular están sobre avenida las Granjas. Para los casos especiales de personas que no traen INE con dirección de Azcapotzalco pero cuentan con algún comprobante de domicilio hay una carpa para atender a estos casos especiales.

La salida es por la calle Matlacoatl, por la parte trasera de la arena.

La meta es vacunar a 89 mil 518 personas de 60 años y más en Azcapotzalco, según datos del gobierno de la Ciudad de México.

En este caso los macrocentros de vacunación para esta alcaldía se ubican en la Arena Ciudad de México y la UAM Azcapotzalco.

Por Gerardo Suárez

