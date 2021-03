Asistente a La Mañanera de AMLO llama 'feminazis' a Vicente Fox y Felipe Calderón

Un asistente a La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "feminazis" a expresidente de México, políticos, periodistas y activistas lo que causó polémica en las redes por el uso des despectivo término.

Marco Olvera, quien asiste a las conferencias matutinas, criticó a Vicente Fox, Felipe Calderón y Margarita Zavala, a quienes calificó de "feminazis".

A ese grupo también incluyó a presentadores como Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo con su personaje de payaso "Brozo", y a la columnista Denise Dresser, entre otros.

Según argumentó a los antes referidos sólo les importó el caso de Félix Salgado Macedonio y sus acusaciones por presunto abuso sexual, pero no hablaban de otros temas como supuestos señalamientos en contra de Gabriel Quadri.

Entre ese grupo de personas también incluyó a Frida Guerrera, activista en contra de los feminicidios, y a quien se refirió con el mismo adjetivo: "feminazi".

"Mijis" defiende a Frida Guerrera

Cabe recordar que Guerrera y Olvera ya habían tenido una discusión en la conferencia matutina.

Luego de las polémicas declaraciones de Olvera en la conferencia en contra de la activista, Pedro Carrizales "El Mijis" le respondió en Twitter.

"A diferencia tuya, @Fridaguerrera investiga y es tan chingona que ha detenido feminicidas; la conozco, lo he visto, no me lo cuentan", escribió.

