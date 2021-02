Tras estar presa 18 años en Estados Unidos, Rosa Estela Jiménez es liberada

Luego de estar presa por 18 años en Estados Unidos, la mexicana Rosa Estela Jiménez señaló que estaba acusada de asesinato, daño y maltrato a un menor de edad y lo que ha pasado es que la dejaron en libertad bajo fianza.

Asiste a la boda de su hija

Además, afirmó que la dejaron salir y pudo asistir a la boda de su hija, el pasado sábado, y aseguró que aún no está en libertad definitiva, en el que hay un largo proceso por hacer.

"Estuvo buena la boda, mi hija parecía una princesa", dijo Rosa Estela.

Dijo además que por estos momentos no puede hablar del caso, sin embargo, compartió que la vida dentro de la cárcel "fue muy cruel", y afirmó que el hecho de que fuera mexicana solo hizo que las cosas se complicó cuando ingresó a la cárcel, porque no entendía el lenguaje y no sabía lo que decían, especialmente porque estaba acusada de maltratar a un pequeño.

Señaló que justo el día que queda en libertad, es cuando se entera que tiene un nuevo estado legal, y precisó en que nadie sabía sobre la noticia sobre su libertad hasta después del juicio.

Sentencia de 99 años

Reveló que la sentencia inicial era de 99 años, y que hay posibilidad es de que pueda quedar en plena libertad, pero cuando llegó a Estados Unidos y la acusan de ese crimen y la llevaran a juicio, "iba a salir de ese lugar".

"Ahora yo no creo en la justicia de este país porque todavía tengo miedo (...) De que soy inocente lo soy, pero voy a pelear hasta el último día que yo viva", dijo Jiménez

DRV