Restauranteros realizan segundo cacerolazo en el Monumento a la Revolución: VIDEO

Trabajadores del sector restaurantero se manifiestan en el explanada del Monumento a la Revolución, como parte del cacerolazo que se lleva a cabo este jueves con la finalidad de pedir a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) la reapertura total de este sector.

Cientos de personas se congregan en la explanada donde se lleva cabo una protesta denominada "segundo cacerolazo", mismo que fue convocado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). Será a las 10 horas cuando todos se unan en el cacerolazo.

Como parte de la protesta a las 10 de la mañana llevarán a cabo 5 minutos de cacerolazos, además un minuto de silencio por los comercios que han tenido que cerrar por la pandemia y por las personas que han perdido la vida.

Mientras que a las 13:00 horas los empleados del sector como cocineros, meseros, lava loza, chefs y el staff en general, también realizarán un cacerolazo en las instalaciones de restaurantes.

Piden ampliar el horario de restaurantes

Pedirán gobierno capitalino se les permita extender el horario de trabajo ya que, solo se les permiten trabajar hasta las 6 de la tarde en las Terrazas y buscan ampliar el horario hasta las 10 de la noche.

De acuerdo con la Canirac, extender los horarios de operaciones podría disminuir la movilidad y aglomeraciones en el transporte público, además, estas nuevas horas permitirían sobrellevar la crisis de los restaurantes, considerando que el 45% de sus ventas totales se da en el turno nocturno.

Además piden que los restaurantes que no cuentan con terrazas y no pueden brindar servicio en las banquetas, puedan operar en interiores con una mesa sí y otra no para no tener que cerrar sus negocios, pues el lema de la protesta es "abrimos o morimos".