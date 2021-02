Víctor Hugo Romo aspira a la reelección como alcalde de Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, se registró este martes en el proceso interno del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para participar por la candidatura al gobierno de la demarcación.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, recordó que este es el primer proceso electoral en el que algunos funcionarios públicos podrán reelegirse. Además, dijo que esta es una forma en la que los habitantes podrán evaluar y ratificar a quienes hicieron un buen trabajo al frente de una alcaldía.

La constitución ya permite la reelección en México, creo que es un gran acierto para evaluar, para calificar, para ponerle like, o ponerle no me gusta a la forma o un estilo de gobierno.