¿Es necesario ajustar la estrategia contra la pandemia? Expertas opinan al respecto

Durante la mesa de opinión El Heraldo de México y la Silla Rota, Alfredo González y Jorge Ramos hablaron con especialistas sobre la pandemia, la economía, las elecciones en la República y la crisis que atraviesa la administración feral.

Al respecto, Tania Larios, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, dijo que la crisis que atraviesa el país, según datos del Inegi, se encuentra dentro de las más grave desde hace 80 años. Aseguró además que esto se debe a la gestión que está llevando a cabo el Movimiento de Regeneración Nacional en el país.

Agregó que la administración federal busca justificar su mal desempeño utilizando la pandemia, pero que este panorama ya era visible desde el 2019, cuando la contracción económica ya era notoria.

Explicó además que la negativa a no designar paquetes con estímulos fiscales o condonar pagos de servicios o reducir impuestos terminó por recrudecer la crisis financiera que se dio durante la cuarentena.

A esto, Dorheny Cayetano, diputada de Morena, descartó que el déficit económico solamente se dé en México y aseguró que sí hubo apoyos a microempresarios para poder solventar parte de sus gastos durante la problemática.

Agregó que aunque se apoye a los empresarios, el sector que padece más la pandemia es la población de bajos recursos y al cual el presidente prometió apoyar desde que inició su gestión.

"En términos macroeconómicos, se preveía, el que no previera esta situación de que iba a caer en puntos porcentuales es porque no tiene ningún tipo de conocimiento, es un neófito en el tema, y aunque no lo conocieras, pues es muy fácil vaticinar que pues la recesión económica es mundial".

¿Es necesario ajustar la estrategia contra la pandemia?

Tania Larios aseguró que los recursos que se dieron en el país para contener la pandemia fueron insuficientes, pues no son ni el uno por ciento de lo que designaron países como Perú a este factor. Además, argumentó que esta inyección de capital es mínima, ya que de lo contrario no habían quebrado más de un millón de pequeñas y medianas empresas.

Cuestionó además las acciones de la administración federal y de Hugo López-Gatell, a quien acusó de llevar una dinámica poco apta para establecer la vacunación en el país. Aseguró también que el uso de los servidores de la nación es infundado y que la cantidad de inyecciones es tan poca que se debe esperar hasta al 2036 para inmunizar al 20 por ciento de la población.

Sobre esto, Dorheny Cayetano respondió que la pandemia llegó en un contexto difícil para el país, pues además de tomar desprevenida a la población la afectó en mayor medida debido a las comorbilidades características de la nación.

"Evidentemente pues ya sabemos que el COVID no es tan agresivo y sólo se han detectado muy pocos casos en los infantes, sin embargo, todas las comorbilidades que ostentan en México pues no han servido de freno para esta pandemia".

Explicó también que el uso de cubrebocas es efectivo, pero que algunas familias no se pueden dar el lujo de usar este insumo médico debido a sus ingresos económicos, razón por la que descartó que se impongan medidas en contra de quien no lo use.

"Estamos afrontando esta pandemia resultado de varios sexenios donde no se aplicó una política de salud preventiva porque pues, ahora ya hay que atender el tabaquismo, que también tenemos altos números, que también tenemos obesidad mórbida, que también tenemos diabetes, etc.".

Tania Larios dijo que la ineficacia del gobierno federal es la causante de la crisis que se vive y acusó a la diputada de no mostrar autocrítica a la forma en la que se combate la pandemia. Agregó que ante la precariedad económica de la población, el gobierno debería inyectar capital para dotar a la población de estos objetos.

"Sí hay formas de solucionar los problemas de México, pero no son culpando al pasado y no son con excusas, es haciendo algo inmediato, cuando sí hay posibilidades de hacerlo. También, tristemente, tenemos apenas un poquito más de 30 mil vacunados realmente con las dos dosis de vacunas, el gobierno está rebasado".

¿Se deben regular las redes sociales y la energía?

Tania Larios aseguró que las intenciones de regular las redes sociales se deben a que el gobierno federal pretende censurar a la población y a los que piensen en contra de él. Destacó que el internet es libre, por lo que las intenciones de limitar la opinión de la oposición va en contra de la libertad de expresión.

"Antes eran las “benditas redes sociales”, hoy no son, “son el enemigo número uno, están apoderadas de bots”, y no sé qué y no sé cuánto, y no se hacen responsables mejor, y en lugar de pelearse con las redes sociales como sí están preocupados en lo legislativo este gobierno, deberían estar preocupados viendo cómo vamos a salvarnos de la situación económica que es muy grave, y de la pandemia".

Sobre esto, Dorheny Cayetano dijo que el internet es un espacio en el que se deben evitar las noticias falsas y en su lugar ayudar a la población a entender la coyuntura que vive el país. Agregó que en varios países también se tiene la intención de hacer regulaciones en el sector; sin embargo, negó que se busque censurar espacios como Facebook o Twitter.

"No paramos ahí, aunque hemos hecho esfuerzos desde la Cámara de Diputados para regular el tema de violencia digital, hoy por hoy sigue pasando, y nadie puede hacer nada porque en nombre de la libertad de expresión".

Paridad de género en las elecciones

Tania Larios aplaudió el interés que han mostrado los partidos políticos con relación a la paridad de género y destacó que este tipo de iniciativas ya se perseguían desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual aprobó que existiera una representación en las Cámaras del 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.

"Entonces sí se está viendo esta parte de parte de los partidos políticos, de decir “hay mujeres valiosas, solo falta ponerlas en las oportunidades para que podamos igual con esta paridad de género encontrar un país más justo y equitativo con las demandas y con las complejidades que hoy vivimos los mexicanos".

Agregó que es necesario acabar con la simulación y comenzar a dejar que el sexo femenino tenga mayor capacidad de para tomar decisiones y no ocurra como la intervención de Olga Sánchez Cordero en las conferencias mañanera, donde, dijo, solamente se sujeta de dar discursos.

Dorheny Cayetano aseguró que el gabinete presidencial está formado de forma equitativa, pese a que no hay ninguna ley que lo obligue, razón por la que considera que hay un interés en dar representación a las mujeres, al punto de que estas funcionarias han participado en negociaciones internacionales en las que representan al país entero.

¿Podría haber una presidenta?

Dorheny Cayetano que el país está preparado para tener una mujer en la Presidencia y destacó que mujeres como Rocío Nahle o Claudia Sheinbaum tienen el perfil necesario para enfrentar la administración del país, por lo que no es una casualidad que poco a poco se vayan abriendo más espacio para el sexo femenino.

"Pero algo más importante es que la oferta de formación va a ir ampliándose y entonces se va a convertir y se está convirtiendo en que no solamente es una cuota sino que las mujeres nos están dando la oportunidad porque estamos formadas, porque sabemos tomar decisiones y porque nos dan responsabilidades".

Tania Larios aseguró que la mujer en la que ella tiene cimentadas sus esperanzas de una gran gestión es Claudia Anaya, a quien perfila como la ganadora de las elecciones en Zacatecas.

"Si en un momento llegado ahorita tenemos cuotas, porque hemos vivido una discriminación sistemática ahora que en el sistema político mexicano donde antes había espacio para hombres, entoces las mujeres han tenido que hacerlo constitucinal para que no nos quiten el lugar de participación política".

Agregó que es necesario no solamente fijarse en las mujeres por su sexo, sino por sus capacidades y seguir únicamente a quien demuestre su liderazgo y no se quede como un "florero" a la sombra de un hombre.

Candidatos faranduleros

Sobre la postura que han tomado diversos actores políticos para sobresalir con respecto a las ideas que persiguen sus partidos, Dorheny Cayetano aseguró que es complicado identificar a quien no tiene compromiso con las fórmulas políticas que los representan, pero que también hay funcionarios que salen de los esquemas que no son tomados en serio por prejuicios.

"Cuando he entrado al Pleno donde casi me regresan porque pues no me veo como un típico diputado, un señor viejo, además, trajeado, evidentemente soy mujer, soy joven y no voy de traje todos los días, entonces esta visión de la política tradicional se va cambiando, por eso hay que celebrarlo".

Explicó que antes de criticar a los demás funcionarios por su forma de presentarse o de vestir, hay que preguntar sobre sus ideas para saber que es una persona independiente, si tienen solamente aspiraciones políticas o si están comprometidos con la ciudadanía.

Al respecto, Tania Larios comentó que todos los mexicanos tienen derechos a elegir y ser elegidos a cargos públicos, pero destacó que también hay personas del espectáculo no está fundamentado, a menos de que tengan un plan o preparación para abordar la política.

"Hoy por como está el país tienen que ser señaladas a quienes aspiren a un cargo de elección popular tienen que ser, la verdad, personas que se tomen en serio lo que vayan a comprometerse, la altísima responsabilidad que hay para nuestros representantes, que tengan cierta preparación o que se sumen a cierta preparación o a cursos de cómo legislar, qué se hace, cómo se puede hacer, para que estén preparados y estén a la altura de las necesidades de este país".

Aseguró además que la gente se merece políticos profesionales, con ideas clarar para que puedan asumir la responsabilidad que tienen con la ciudadanía.