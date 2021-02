Carlos Hernández fue la primera víctima del Covid-19 en México; se contagio en concierto

A un año de que el COVID-19 llegó a México, la señora Adriana Meneses considera que a pesar del dolor que ha causado la pandemia, muchas personas no han aprendido de la muerte de su marido, Carlos Hernández, ni de las otras 185 mil 257 defunciones a causa del coronavirus SARS-CoV-2 en nuestro país.

En entrevista con El Heraldo de México, la señora Adriana, cuyo esposo fue la primera persona que falleció por COVID en México, argumenta que aún hay gente que no usa el cubrebocas, sale a las calles, que no cree en esta enfermedad ni se quiere vacunar, mientras que las autoridades no han actuado lo suficiente para contrarrestar la falta de información y tampoco aplican un método claro.

“Es difícil que como seres humanos una situación así nos haga cambiar, veo un descontrol total por parte de toda la sociedad, no solo mexicana sino de otros países, no estamos entendiendo la magnitud de lo que nos está sucediendo. No creo que estemos aprendiendo de la forma correcta”, dice Meneses.

Carlos y Adriana se conocieron en el bachillerato. Él fue un apasionado de la trova y del metal, y también de su trabajo, la elaboración de anuncios luminosos.

Ellos tienen un hijo, Carlos de 18 años. En 2020 la pareja cumpliría 23 años de matrimonio, pero el señor Hernández, de 42 años, se enfermó de COVID. El contagio pudo ocurrir en el concierto de la banda Ghost en el Palacio de los Deportes o en las aduanas del aeropuerto, pues acudía ahí por su labor y en ese entonces los casos se daban por importación.

Carlos murió en el INER el 18 de marzo de 2020. A partir de entonces, más de 500 personas han fallecido cada día en promedio a causa del SARS-CoV-2 en el territorio nacional.

Por Gerardo Suárez

