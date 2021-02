INEA: Termina tu secundaria en línea y gratis; te decimos los requisitos

Se calcula que en México hay cerca de 22.4 millones de personas que no estudiaron o no concluyeron la educación básica (primaria y secundaria), sin embargo, hay opciones para esas personas que quieren continuar con sus estudios pero no saben cómo. El INEA puso de manera gratuita y en línea los cursos para obtener la certificación de la secundaria.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) asegura que el proceso para seguir estudiando en su plataforma es bastante sencillo. Te explicamos cuáles son los pasos para, en este caso, estudiar la secundaria abierta y obtener exitosamente el certificado de la SEP.

¿En qué consiste su programa?

La SEP garantiza que su plan de estudios es de calidad y está orientado a mejorar la calidad de vida de quienes lo toman. Además, hay clases sobre las necesidades de transformación digital. Quienes deseen entrar sólo deben contar con conexión estable a Internet, una computadora y ser mayores de 15 años de edad.

Si no cumples con los requisitos mencionados, no te preocupes, en ciertos poblados existen plazas comunitarias, donde las personas con interés en realizar la secundaria en línea gratuita pueden tomar prestados equipos de cómputo y asesoramiento en cualquier duda. Puedes buscar la tuya dando clic en este enlace.

Las ventajas de estudiar así

El programa cuenta con una modalidad de estudio flexible, para que las personas repasen a su ritmo y horario, pero eso sí, tienen que definir sus objetivos y trabajar para alcanzar sus metas, ya que el tiempo máximo para culminar los estudios es de dos años y medio.

Certificado SEP válido en todo el territorio nacional

Una vez que el estudiante apruebe los ochos módulos recibirá un certificado de validez oficial emitido por la SEP, con el cual pueden estudiar el siguiente nivel: el medio-superior. Este documento es válido en cualquier estado de la república.

Si estás interesado en estudiar de esta manera o conoces a alguien, esta es la liga en la que tienes que ingresar para proporcionar tus datos y comenzar con el estudio.

