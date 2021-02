Variantes de la Covid-19, sin rastro en la CDMX

Las distintas variantes de la Covid-19, que se han hallado en diversas partes del mundo, no han sido detectadas en la Ciudad de México, informó la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López.

De acuerdo con el muestreo que realiza Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), no se han identificado en la capital del país.

“El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos muestra y, sobre todo, ha estado orientado a estas variantes sudafricana, brasileña e inglesa; la han identificado circulando en el país, específicamente en el estado de Jalisco, en la Ciudad de México no han identificado, de las muestras que se analizan, no han identificado… no se analizan todas las muestras para esto, porque requiere un procedimiento más especializado –que lo hace el InDRE–, pero del muestreo que se hace, no se han identificado en la Ciudad de México estas variantes”, explicó en videoconferencia de prensa, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En este caso, agregó la Secretaria, sigue el monitoreo para detectar, en caso de que se presente algún paciente con alguna variante.

“Pero de todos modos, se sigue monitoreando permanentemente y, como se señalaba, pues tenemos una comunicación fluida con todos estos espacios de Secretaría de Salud del Gobierno de México para cualquier evento que pudiera tener, digamos, una respuesta, una implicación en la pandemia en la Ciudad”, dijo.

Por: Carlos Navarro

