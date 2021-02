¿Por qué los mexicanos decimos que Tlaxcala no existe?

"Tlaxcala no existe, son los papás" seguramente has escuchado alguna vez esa frase o alguna que se le asemeje, en la cual se diga que este estado de la República es inexistente. Tal vez también lo hayas dicho algunas veces, pero te has preguntado ¿por qué los mexicanos tenemos esa "broma"?.

A pesar de que este territorio se encuentra a aproximadamente dos horas de la Ciudad de México, ha sido objeto de burlas debido a su tamaño, pues es el estado más pequeño del país con unos cuatro mil kilómetros cuadrados en donde habitan 1.343 millones de personas.

Para muchos esta es la razón por la que la región es blanco bullying, sin embargo, el motivo de esta frase tiene que ver con su crucial papel en la historia de México hace alrededor de 500 años y el rencor que le tienen algunos mexicanos a los tlaxcaltecas desde periodo de la historia.

Apizaco, Tlaxcala Foto: Instagram @tlaxcala_photos

Un rencor que viene desde la conquista

En 1519 los tlaxcaltecas eran uno férreos guerreros que hicieron una alianza con los españoles que llegaron a su territorio. Este pacto fue fundamental para conquista del imperio Mexica. En agradecimiento, la Corona Española le ofreció un trato especial a los indígenas tlaxcaltecas durante la colonia.

Este episodio sumado al conflicto que tenía con los aztecas desde hace varios años y una historia negativa hacia los originarios de Tlaxcala, generaron un ambiente de resentimiento del resto de México hacia ese pueblo, especialmente con los estados vecinos.

De acuerdo a una investigación de BBC Mundo, los hechos sucedieron de una forma diferente a como la han contado. Los tlaxcaltecas no eran aliados de los mexicas, ni estaban bajo sus dominios, por lo que no se podría considerar una traición.

Cuando los aztecas fundaron su ciudad, México-Tenochtilan en 1325, el pueblo tlaxcalteca ya existía y se había establecido en su territorio en el centro de lo que hoy es México.

Según los historiadores, este pueblo no recibió de manera amistosa a los españoles que eran liderados por Hernán Cortés; por el contrario se enfrentaron en tres batallas con los ejércitos de los cuatro señores indígenas gobernantes.

La alianza con los conquistadores también podría ser resultado del bloqueo económico impuesto por los mexicas por alrededor de 60 años.

Durante los siguientes dos años, esos guerreros tlaxcaltecas y otros pueblos rebelados contra los mexicas fueron fundamentales para la conquista de los mexicas consumada en 1521, señala BBC Mundo.

mfa