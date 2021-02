¿Cuál es el MOTIVO por el que no se ha vendido aún el AVIÓN PRESIDENCIAL?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó durante "La Mañanera" de este miércoles cuál es el motivo por el que no se ha podido vender el avión presidencial TP-01, una situación de la cual se ha hablado particularmente durante el último año y se retomó durante este día.

AMLO dijo que ha sido muy complejo el venderlo porque no es en serie, sino que fue un pedido especial y exclusivo el que se ha tenido con respecto a la venta de este avión presidencial y es por eso que ha sido tan difícil el hecho de poder venderlo, pero afirmó que el mantenimiento se le da.

Esto fue parte de lo que dijo López Obrador durante "La Mañanera": “Está pendiente todavía, pero ha costado trabajo porque como es muy exclusivo, no se puede vender el avión presidencial, ahí está. Aprovecho también para ofrecerlo, pero no hemos podido, porque es hecho no en serie, lo hicieron por pedido especial, exclusivo. Entonces vamos a seguir ofreciéndolo, se le está dando el mantenimiento que se requiere”, aseguró.

De hecho, también este tema apareció durante la conferencia matutina de este 24 de febrero, porque López Obrador habló sobre algunas acciones que van a realizar sobre la venta de algunas aeronaves que han sido decomisadas y aseguradas de los operativos contra la delincuencia.

Se anuncia venta de 19 aeronaves

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) prepara una subasta de 19 aeronaves aseguradas y decomisadas, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se espera que se pueda dar un buen uso a este dinero que se va a obtener por las ventas de éstas.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal detalló que se espera obtener alrededor de 500 millones de pesos con la venta de los aviones y helicópteros, situación que podría ser utilizada en distintas áreas de la sociedad que sean vulnerables.

“Aprovecho para informar que la próxima semana se va hacer la convocatoria, porque se van a subastar alrededor 19 aeronaves, aviones y helicópteros”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera de este miércoles 24 de febrero.

Con información de Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto

