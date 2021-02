Clausuran otra vez bar en Sonora; desalojan a cientos: VIDEO

A pesar de que el país vive uno de los días con más muertes por el COVID-19, un bar de Sonora abrió sus puertas.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar a varios jóvenes en el restaurante-bar Maukaa, ubicado en Nuevo Guaymas.

No obstante, las personas que se encuentran en el lugar no respetan la sana distancia, incluso algunos no usan cubrebocas.

De acuerdo con medios locales, este bar ha sido suspendido por lo menos cuatro veces por ignorar los protocolos sanitarios.

Luego de que las grabaciones de la fiesta se hicieran virales, la Secretaría de Salud de Sonora informó que el lugar fue clausurado de nuevo.

El Maukaa fue inaugurado en diciembre de 2020, a pesar de la situación de la pandemia en el país.

Con más de 32 mil 729 fallecidos, enero se convirtió en el mes de mayor mortandad por COVID-19 en México.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Sonora, en el estado hay más de 4 mil muertes por coronavirus y 56 mil contagiados.

Mientras tanto en San Carlos un antro que no debería estar abierto.



Fue suspendido por la @COESPRISSON pic.twitter.com/cWW4l1xbyM — uD835uDDDAuD835uDDF6uD835uDDEEuD835uDDFBuD835uDDF0uD835uDDFC uD835uDDE8uD835uDDFFuD835uDDF6´uD835uDDEEuD835uDE00 uD835uDDD4uD835uDDEFuD835uDE02uD835uDDFBuD835uDDF1uD835uDDF6uD835uDE00 (@GiancoUrias) January 31, 2021

El nivel de riesgo de contagio y letalidad en los 72 municipios de Sonora está en “Código Rojo”.

Por ello, se estableció el cierre de todas las actividades. La movilidad y circulación vial también se detendrá de las 20:00 a las 6:00 horas.

Farmacias, hospitales y servicios de emergencia no entran en esta categoría.

No obstante, los teatros y museos, eventos sociales, spa, salones de belleza, casinos, antros, cines, peluquerías, tatuajes, salones de fiestas infantiles, así como eventos masivos, bares, cantinas y boliches deberán permanecer sin actividades.

