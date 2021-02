Oxígeno en ruedas, un respiro de vida durante la pandemia

Francisco, desde las seis de la mañana anda buscando la recarga de un pequeño tanque de oxígeno que requiere su padre para seguir respirando y vencer al COVID-19.

Francisco al igual que decenas de personas hacía fila en el Parque San Jacinto en el municipio de Guadalajara donde había anunciado Oxígeno en ruedas que estaría surtiendo el gas medicinal.

En la fila reina la calma, a pesar de permanecer parados hasta cuatro horas para la llegada de la camioneta color blanco que trae en su interior el anhelado oxígeno. El Ayuntamiento de Guadalajara, Protección Civil y Bomberos tapatíos apoyan con la logística del operativo.

El interés de la gente por este movimiento generado por un grupo de jóvenes que vieron la necesidad de la distribución de oxígeno medicinal que decidieron ir a las colonias para apoyar a la gente en medio de la pandemia. Sin embargo, no faltan los vivales que intentan estafar a la gente haciéndose pasar por ellos, así que advierten que solo su presencia en las rutas se da a conocer a través de redes sociales en su página oficial, no acuden a casas particulares, ni tampoco piden datos de cuentas bancarias.

“Mucha gente se ha querido colgar, pero la verdad no hemos permitido, la gente que nos ha ayudado internamente, para no hacerlo público y que la gente no se cuelgue de la necesidad. ¡No nos siguen por guapos, es por necesidad! No se vale que la gente use eso para colgarse un gafete que no va”, explica Padilla.