Con "zapatos rojos" exigen justicia al feminicidio de Jessica González

Decenas de zapatos rojos se desplegaron al frente del Palacio de Gobierno en la avenida Francisco I. Madero de la ciudad de Morelia, esto como un grito de justicia luego de que se cumplieran cuatro meses de la primera audiencia en contra de Diego Urik "N" presunto asesino de Jessica González Villaseñor, una joven docente de 21 años, víctima de feminicidio.

A cuatro meses de que inició el caso en contra del joven de 18 años, familiares y amigos de Jessica tapizaron la avenida Francisco I. Madero zapatos rojos en semblanza a la obra de la artista mexicana Alina Chauvet, que representa la ausencia de la víctimas y el color rojo significa la sangre derramada pero también el amor de las familias, además tapizaron Palacio de Gobierno con su cara y su nombre, pues exigen a las autoridades que se resuelva el caso y se haga justicia por la muerte de Jessica.

"Ni familia no perdona, mis amigas no perdonan, Morelia no me olvides", se lee una manta desplegada en la fachada del Palacio de Gobierno.