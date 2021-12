Ante riesgo de variante Ómicron, Enrique Alfaro hace llamado a aficionados del Atlas para cumplir con medidas sanitarias

La pandemia de Covid-19 no ha terminado y en el partido de ayer se notó claramente que los aficionados no portaban en sus mayoría cubrebocas ni tampoco se guardó la sana distancia en el partido que se disputó en el Estadio Jalisco y es por eso que el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, pedirá a los directivos del Atlas que emprendan una campaña del uso del cubrebocas y el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“Sí voy a hablar con el presidente del Atlas porque tiene que mandarse un mensaje distinto en términos del uso del cubrebocas en el estadio. No hay un ánimo, ni puede haber un ánimo sancionador, no es ese el espíritu, lo que necesitamos entender todos es que esto no ha terminado, que el uso de cubrebocas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte y yo voy a pedirle al presidente del Atlas hoy mismo, que pueda hacerse una campaña de concientización para que el domingo, por más euforia que haya o más alegría que haya, no perdamos de vista lo que tenemos que cuidar”.