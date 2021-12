FGJ-CDMX manifiesta su desacuerdo con aplazamiento de audiencia de la Línea 12 del Metro

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, manifestó su desacuerdo por el aplazamiento de la audiencia por el colapso de la Línea 12 del Metro, que se llevará a cabo hasta marzo de 2022.

En la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en la alcaldía Iztacalco, la titular del organismo autónomo también señaló que no se trata de un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México.

"Sí, efectivamente, ayer en el Tribunal se decidió que se pospone hasta marzo de 2022. No estamos de acuerdo, no es un acuerdo con el Gobierno, porque al parecer así lo consigna la prensa, que por acuerdo con el gobierno se pospuso, no es así.

"Son decisiones que se toman en los Tribunales, hay defensas que están pidiendo una serie de situaciones que desde nuestro punto de vista no son viables", explicó en el evento donde acompañó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ante la petición de los afectados para conocer las condiciones de los acuerdos reparatorios con Grupo Carso, la Fiscal General de Justicia local manifestó que hay cláusulas que definen su estatus.

"Los acuerdos reparatorios tienen sus propias características y uno de los elementos que, incluso se establece como cláusula, es que son acuerdo entre partes, en el que ese acuerdo no puede ser utilizado para cualquier otra cosa, no puede ser utilizado para un juicio, hay una regulación que son entre las partes", dijo Godoy.

Además, ayer, Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro solicitará adherirse al acuerdo reparatorio que suscribió Grupo Carso y el gobierno de la Ciudad de México sobre el accidente de la Línea 12 del Metro para anular el proceso en su contra.

Ante esta petición, la Fiscal dijo que tiene que haber un planteamiento formal por parte del ex funcionario.

"El tema es que la defensa está queriendo que ese acuerdo reparatorio entre dos partes le beneficie, no puede haber eso, tiene que haber un planteamiento de quien quiere entrar a la justicia restaurativa y tiene que haber un planteamiento muy claro, con lineamientos muy claros, de qué implica la reparación", dijo.

Fue el 3 de mayo pasado cuando el tramo elevado de la línea dorada, entre las estaciones Olivos y Tezonco, colapsó, dejando como saldo 26 fallecidos y alrededor de 100 heridos.

Como parte de un acuerdo reparatorio, Grupo CARSO va a aportar los recursos para los trabajos de rehabilitación y además va a apoyar a las víctimas del incidente.

Se estima que la rehabilitación de la línea dorada concluya en un año.

