EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy sábado 4 de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su conferencia de prensa mañanera en la 22 Zona Militar ubicada en el km 19.5 de la carretera Toluca-Tenango, localidad de Paraje Rancho Sanabria, Santa María Rayón, Estado de México, desde donde habló de la seguridad de la entidad.

En el evento, el mandatario Alfredo del Mazo sostuvo que para mejorar la seguridad del Edomex ha implementado una estrategia que tiene como ejes de operación: fortalecer los centros de mando, el de Toluca y Ecatepec, con el incremento de cámaras de vigilancia, de las cuales ahora hay 20 mil. Además del reforzamiento de la inteligencia policial con el mapeo de delitos por colonias

Agregó que también robustecieron la investigación de crímenes como homicidio, robo a transporte, extorsión y de violencia de género, además de que han implementado operativos en el transporte público y centros de entretenimiento. En lo que respecta a la prevención de delitos mencionó que se han creado y remodelado espacios deportivos y culturales.

Disminución de delitos de alto impacto

El gobernador expuso que han bajado los índices en los delitos de alto impacto entre enero y octubre de este año en comparación al mismo lapso del año anterior, entre ellos los delitos de robo negocio con violencia, secuestro, robo a transportista, robo de vehículo con violencia, homicidio doloso, feminicidios y robo de vehículo sin violencia.

Destacó que los fiscales regionales del Estado y la Ciudad de México trabajan en conjunto para disminuir los delitos de homicidio, robos a transporte público, a vehículo y a transporte de carga, por lo que han realizado más de 3 mil operativos en el área metropolitana.

Al respecto, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, detalló que en el Proyecto 2022- 2023 de la guardia Nacional se tiene prevista la construcción de 18 compañías y una instalación de coordinación de batallón, obras que tendrán prioridad por orden de Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Especial.

Violencia feminicida, una prioridad para el Edomex

Del Mazo refirió que para atender la violencia feminicida crearon la policía de género y gracias a la atención lograron una disminución del 3% de los feminicidios, incrementó en 53% la captura de victimarios y subieron en un 88% las sentencias condenatorias.

Foto: Captura.

Argumentó que el trabajo preventivo es importante, por lo que han dispuesto 31 unidades de atención, además de que hay cinco refugios y una casa de transición donde brindan ayuda, así como el juzgado especializado para expulsar a los agresores del hogar y el juzgado en línea, el cual funciona las 24 horas y tiene la promesa de resolver la sentencia en un lapso de no más de 4 horas.

Sobre las carencias y las recomendaciones de Amnistía Internacional sobre los feminicidios, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el estado trabaja para avanzar en el tema, "sí hay delito, pero sí se está trabajando bien", dijo. Alfredo del Mazo añadió que hay programas de sensibilización para hacer cambios en la sociedad. Las autoridades también hablaron sobre el alcance del salario rosa.

AMLO anuncia vacuna de refuerzo para adultos mayores

En otros temas, el mandatario habló sobre el tema de la variante Ómicrón en México, de la cual aseguró que no ve peligro, pues no se ha demostrado que sea una variante más agresiva. Expuso que hasta el momento todo se ha tratado de sensacionalismo, “aun así estmaos pendientes, atentos y que hasta ahora no hemos tenido un repunte en la pandemia; sin embargo, vamos a reforzar la vacunación, por que eso es lo que está demsotrado que ayuda”, dijo.

También aseguró que la inmunización continuará para los menores de edad, los rezagados y para los adultos mayores habrá una vacuna de refuerzo, la cual podría comenzar a aplicarse a partir del próximo martes, día en el que también se darán los detalles de este plan.

Colaboración con EU

Sobre las visas para los agentes de la Administración de Control de Drogas es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), aseguró que todo se hará sin vulnerar derechos humanos y que se brindará más información la seman próxima.

Afirmó que tenía que agradecer al ex presidente Donald Trump que ha respetado las decisiones del Ejecutivo mexicano, lo cual también ha hecho el actual mandatario Joe Biden. “No ha habido acción u operativo que vulnera nuestra soberanía y sí tenemos que cooperar, actuar de manera conjunta con las agencias y el Departamento de Estado”, manifestó.

SIGUE LEYENDO...

FGJ-CDMX manifiesta su desacuerdo con aplazamiento de audiencia de la Línea 12 del Metro

msb