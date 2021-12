Evacuan juzgados de Tula por hallazgo de mochila con explosivos

Elementos de la policía municipal desalojaron a más de 300 personas de algunas calles céntricas del municipio de Tula por el hallazgo de artefactos explosivos en una mochila hallada frente al Centro Regional de Justicia Alternativa de Tula.



De acuerdo con el ayuntamiento de Tula, los hechos ocurrieron cerca del mediodía, cuando una denuncia ciudadana anónima reveló que se identificó una mochila con artefactos explosivos que ponían en riesgo a la población, por lo que los cuerpos de seguridad se movilizaron para evacuar a las personas de la periferia.



En total las autoridades municipales desalojaron a las personas de las calles 5 de Mayo, Colegio Militar, los juzgados, la plaza del taco, diferentes negocios aledaños, la central camionera, así como las escuelas aledañas que permanecieron cerradas, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron al lugar para revisar las condiciones del sitio.



Asimismo, elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar el sitio, en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y conocer las condiciones reales de este incidente.



Apenas el pasado 8 de diciembre elementos de seguridad municipales localizaron explosivos en una vivienda localizada en el fraccionamiento Las Galaxias, ubicada en la comunidad de El Carmen, en Tula, mismos que no explotaron.



Sin embargo, este hecho se suma a la fuga de nueve reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula el pasado 1 de diciembre, en el que escapó “El Michoacano”, líder de la agrupación “Pueblos Unidos”, y en la cual se utilizaron explosivos en tres vehículos, de los cuales dos sí estallaron y otro no se incendió.



Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado la causa del incidente, no obstante, la región de Tula es una de las más afectadas por el combate entre diferentes bandas dedicadas al robo y comercialización de combustible extraído de los ductos subterráneos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

