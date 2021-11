AMLO es enemigo del aspiracionismo y superación académica y material, asegura Francisco Martín Moreno

El escritor Francisco Martín Moreno, quien presentó recientemente su libro "México roto" comentó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está roto por dentro porque "lamentablemente pasó una infancia terrible en Tabasco, con muchísimas privaciones y limitaciones y por eso es enemigo del aspiracionismo y de la superación académica y material de la gente".

Sin embargo, agregó, este hombre que vivió tantas carencias, hoy vive un Palacio.

"Me hubiera encantado que siguiera viviendo en su casa que tenía en el sur de la Ciudad de México", expresó.

En entrevista para el programa Periodismo de Emergencia de El Heraldo Radio, Martín Moreno señaló que México sí está roto porque se han dividido a la sociedad en "chairos" y "fifís", además, ha habido enfrentamiento sen contra de los empresarios, del academismo y de la modernidad.

"Al estar en contra de la modernidad, se instala en el conservadurismo", aseguró.

"El presidente quiere gobernar este país con reglas canceladas, tiradas al bote de la basura (...) si quiere gobernar con reglas de hace 50 años, pues evidentemente no está gobernando de cara al futuro", agregó.

La robótica es la peor amenaza que en este momento existe para México porque se puede perder el 50 por ciento de los empleos, ya que esto no te cobra salario mínimo, no te cobra jubilaciones ni pensiones, no se enferman ni se embarazan ni piden vacaciones.

Sin embargo, el escritor y periodista destacó que su novela versa sobre diversos temas.

Finalmente, Martín Moreno admitió ser un opositor, ya que un gobierno que es de izquierda debería crear empleos y prosperidad, pero en los primeros dos años de gobierno hay 4.5 millones de mexicanos sepultados en la pobreza.

"La solución es crear empleos productivos, pero para ello tienes que tener una alianza con empresarios nacionales e internacionales", apuntó.

