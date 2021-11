Evelyn Salgado niega alteración al escudo nacional en mural de su conferencia de prensa

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, negó haber alterado el escudo nacional y precisó que el mural que fue usado ayer de fondo en una conferencia de prensa que ofreció en Iguala, en el que aparece una serpiente en forma de S, letra de su primer apellido, corresponde a una escultura donada por artesanos del municipio de Pilcaya.

Precisó además que ni la escultura ni el mural -que se encuentra dentro de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería- fueron elaborados por instrucciones de ella o del gobierno del estado.

Esto luego de la polémica que generó el mural en el que se observa a un águila mirando de frente, parado sobre un nopal y sosteniendo una serpiente en forma de S, lo que le mereció críticas a la gobernadora en medios de comunicación y redes sociales por presuntamente alterar el escudo nacional, que es un águila mostrando su perfil izquierdo y devorando y una serpiente que no forma ninguna letra.

Evelyn Salgado habló al respecto este martes en el zócalo de Chilpancingo donde encabezó la entrega de apoyos sociales. Ahí, en declaraciones a medios negó la alteración del escudo y dijo que el mural, mismo que fue develado ayer, no representa a la bandera, sino a una escultura que le fue donada al 27 Batallón de Infantería.

La gobernadora de Guerrero indicó que el mural corresponde a una escultura donada por artesanos del municipio de Pilcaya (Foto: Especial)

Mientras daba su declaración, el director de Comunicación Social del gobierno del estado, René Posselt Aguirre mostró fotografías de la escultura que elaboraron los artesanos y que presuntamente se ocupó para el mural.

“El día de ayer hicimos la Mesa de Seguridad en Iguala, acudí a la Mesa como invitada por parte del 27 Batallón de Infantería y estando ahí amablemente el general Celestino Ávila me pidió que pudiera ayudarle a develar una figura que les habían regalado. La parte de atrás era la pintura con los colores de la bandera y ellos hicieron esta pieza artesanal que les regalaron los artesanos de Pilcaya”.

Finalmente, la gobernadora afirmó que es respetuosa de la ley y que en ningún momento ha infringido alguna norma relacionada a los emblemas nacionales.

“No es una pieza que yo haya mandado a hacer, no es una figura que yo haya mandado a hacer, no existe ninguna alteración, yo soy muy respetuosa de nuestros símbolos patrios, no hay ninguna S de ningún apellido, no existe tal cosa”.

