Industria restaurantera se suma a los reconocimientos del policía del mes en la CDMX

La industria restaurantera de la Ciudad de México se sumó al programa mensual de reconocimiento a la policía de la capital del país.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la local, Omar García Harfuch, junto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la asociación de Directores de Cadenas de Restaurantes (DICARES), anunciaron que este sector se suma al programa mensual de reconocimiento a la Policía capitalina, que encabeza el Gobierno de la Ciudad de México.

La campaña llamada “Servimos a quienes nos cuidan” consiste en brindar una comida sin costo a la o el policía que haya sido reconocido por parte del gobierno capitalino y para su familia cercana.

Los acreedores a este reconocimiento podrán ser policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía de Investigación, y de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch agradeció a la CANIRAC y a las asociaciones de restaurantes que se sumaron a este proyecto que busca reconocer el trabajo y esfuerzo que realizan las y los policías de la Ciudad de México.

“Esto tiene un gran impacto en nuestra institución para que nuestras compañeras y compañeros sepan que su trabajo es valorado”, dijo.

También señaló que el hecho de que la sociedad y los empresarios restauranteros participen en los incentivos y reconocimientos que se hacen a las y los policías tiene un gran valor.

“Tiene un gran significado para la Secretaría porque estamos trabajando juntos, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, en una ciudad que tenga una reactivación económica real”, agregó.

En su caso, Germán González, presidente Nacional de la CANIRAC, afirmó que esta industria tiene la intención de reconocer la labor policial.

“El compromiso de reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación de hombres y mujeres policías que todos los días arriesgan su vida por los demás, y que, a pesar del entorno y condiciones tan complicadas con las que se enfrentan, tienen un comportamiento ejemplar que debe ser recompensado”, sostuvo.

Luego de que la CANIRAC, la AMR y Dicares emitieron una convocatoria a los restaurantes de la Ciudad, invitándolos a sumarse a la campaña, a la fecha se han registrado más de 60 marcas y cerca de 700 establecimientos participantes.

Las marcas son: El Cardenal, Lucca, Rojo Bistrot, El Bajío, El Japonez, Café 54, El Aserrín, Crepes & Waffles, Santino Condesa, La Casa de Yeya, El Fogoncito, Toks, Le Pain Quotidien, Potzollcalli, Hooters & Macaroni Grill, Buena Fe, Ofelia Botanero, Papa Bills Lerma, Garabatos, McDonald’s, Wings, Corazón de Barro, The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Italianni’s, Chili’s, Vips, El Portón, Starbucks, Sushi Roll, Asian by Sushi Roll, Teppan House, Tokio Inc., Lo de Julio, Maison Kayser, Sonia, Carmela y Sal, Parrilla Paraíso, Restaurante Cluny, IHOP, Mesón Sta. Catarina, Yardis Churubusco, Los Danzantes, Corazón de Maguey, Azul Maguey, El Sheik, Cochinita Country, Patio Argentino, La Cochinita con Mare, Madeira Rooftop, Bichi Mariscos, La Fondue Coyoacán, El Morral, Kowloon, La Bipo, El Convento, La Calaca, Hacienda de Cortés, La casa del comal, El recreo Coyoacán, La Tlalpeña, La Coyoacana, Quetacoatl, Manjar, Almacén de Pan, Tostadas Amatista, Bravissimo y Churros El Dorado.

El listado de los establecimientos y marcas se pondrá a disposición de las y los policías galardonados para que elijan el lugar en el que prefieran celebrar.

En el evento también estuvo presente la Presidenta Ejecutiva de CANIRAC, Daniela Mijares Martínez; y por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asistió la Subsecretaria de Desarrollo Institucional, Marcela Figueroa Franco; y el Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Pablo Vázquez Camacho.

