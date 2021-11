Suman 14 denuncias contra estacncias infantiles de Tamaulipas

Ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y el Sistema DIF de la ciudad de Madero, se han interpuesto un total de 14 denuncias en contra de la dueña de la guardería particular "Niños de Tantoyuca", debido a los presuntos actos de maltrato físico y psicológico en contra de infantes.

La guardería "Niños de Tantoyuca" operaba en una casa particular de la colonias Las Flores de Ciudad Madero, donde no había áreas aptas para los infantes, medidas de seguridad, ni salidas de emergencia.

Las trabajadoras tampoco tenían capacitación necesaria, reconoció Jennifer Santiago, quien el pasado jueves acudió junto a sus compañeras a denunciar los actos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Sin embargo, los agentes del Ministerio Público, dijeron a las presuntas víctimas de que no había elementos de prueba suficientes, y que la integración de la carpeta de investigación sería lenta.

Foto: Especial

La ex trabajadora, manifestó que dentro de la guardería se registraron casos de maltrato físico y psicológico, aunado a que los menores eran amarrados por parte de la directora Maricruz "N", misma que les pegaba con cinta canela los cubrebocas a los rostros.

"La abrió en su casa, es una vivienda, lo que era su patio lo cerró y ahí puso la guardería, podríamos hablar de una guardería clandestinas porque no tenía instalaciones para eso. Ella no nos pagaba, a nosotros nos pagan por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro", declaró la ex trabajadora.

Reconoció que ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya fueron presentadas ocho denuncias, de las cuales cuatro son por parte de las madres de los niños que fueron agredidos y el resto por parte de las trabajadoras de la guardería.

A ellas se suman seis denuncias más interpuestas ante la Procuraduría del Sistema DIF de Ciudad Madero, en donde también las madres exigieron que se haga una investigación sobre la situación que impera en la guardería "Niños de Tantoyuca".

dhfm

Seguir leyendo: