Carlos Joaquín: Juntos recuperamos empleos, mejoramos los ingresos y combatimos la pobreza

La recuperación del empleo y el mejoramiento en el ingreso de las familias quintanarroenses, como resultado de la reactivación de las actividades turísticas, permitió que Quintana Roo sea el estado del país que más redujo el nivel de pobreza entre el segundo y tercer trimestre de 2021, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El secretario ejecutivo del Consejo Dr. José Nabor Cruz Marcelo hizo un reconocimiento al gobernador Carlos Joaquín, y a los quintanarroenses en general, por esta recuperación que redujo 20 puntos la pobreza laboral en tan solo un año. En el tercer trimestre del 2020 registró 51 puntos porcentuales de la población estaba en pobreza laboral y en 2021 se redujo a 30.6 puntos.

Próximamente el Coneval dará a conocer los indicadores de pobreza laboral a nivel municipal, a fin de tener un monitoreo permanente del comportamiento de la recuperación económica, que en 2020 fue impactada por la contracción de las actividades y el mercado turístico, pero que ahora mejora con la recuperación rápida del empleo y los ingresos.

Durante el programa Caminando Juntos, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación Social, el gobernador Carlos Joaquín exhortó a la población a mantener el uso de los hábitos, las medidas preventivas y los protocolos de higiene para continuar en el rumbo de la recuperación.

Este rumbo se fortalecerá manteniendo en color verde el semáforo epidemiológico estatal que durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre pasa a la segunda etapa, con un verde responsable que significa seguir con las medidas de prevención sanitaria, nuestro principal escudo para evitar contagios.

Durante esta etapa continúa el uso de mascarilla o cubrebocas, el distanciamiento social y evitar aglomeraciones, privilegiar la ventilación natural en lugares públicos y en casa, lavado frecuente de manos, mantener el estornudo de etiqueta, manejo responsable de pañuelos desechables y, en general, de artículos que están en contacto con nariz y boca, y recordar que, a mayor tiempo de permanencia en un lugar, mayor es el riesgo.

El gobernador Carlos Joaquín dejó en claro que el verde no implica que el virus no esté entre nosotros. El verde no implica que el virus no esté entre nosotros.

Advirtió que si relajamos las medidas de prevención sanitaria y actuamos como si ya no hubiera pandemia, podemos perder en poco tiempo, lo que con mucho esfuerzo y sacrificio hemos avanzado. Quintana Roo es puerta de entrada del mundo a México.

Carlos Joaquín explicó que la alta tasa de vacunación en Quintana Roo y un permanente uso de medidas preventivas, nos permitirá seguir adelante con nuestra recuperación económica de manera responsable y ordenada.

“Cabe destacar que hemos alcanzado el 97 por ciento de cobertura en la aplicación de primeras dosis, lo que coloca a nuestro Estado, en el segundo lugar del ranking nacional de vacunación contra Covid-19. No obstante, el estar vacunado no te garantiza no contagiarte, sólo reduce el impacto grave del virus", detalló.

Todos los municipios están a la baja en la disminución de número de casos, de acuerdo con el comportamiento en la curva de contagios.

