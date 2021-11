AMLO invita a gobernadores a denunciar a sus antecesores si cometieron un delito

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los gobernadores entrantes a no convertirse en encubridores y denunciar presupuestos delitos de los mandatarios estatales salientes.

Esta recomendación la hizo en torno a la investigación sobre presuntos recursos faltantes en la administración del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Aseguró que, desde que inició su gobierno, explicó que no se iba a perseguir a nadie, ni a fabricar delitos, pues no se puede usar al gobierno para venganzas.

Sin embargo, dijo que si hay delitos que perseguir y si se tienen las pruebas deben ser denunciados antes las autoridades competentes.

"Lo está haciendo el gobierno (de Michoacán) y hace bien. Lo recomiendo a los que van entrando, que no sean tapadera.

"Sin afán de venganza, pero que no se conviertan en encubridores. No encubrir", consideró el mandatario y agregó así es el único camino para demostrar que no alcanza el presupuesto.

Celebra propuesta de aumentar el salario mínimo

Por otro lado, López Obrador celebró la propuesta inicial del sector empresarial, como es el caso de Coparmex, para aumentar en un 20 por ciento el salario mínimo.

"A mí me da gusto escuchar eso. Es una buena noticia", dijo y añadió que con esta propuesta se puede iniciar la negociación con el sector obrero y el gobierno.

En la mañanera, recordó que el año pasado no hubo acuerdo con el sector patronal del país, lo que sí ocurrió en 2019.

Se congratuló que ahora sea el sector patronal el que haga la propuesta, por lo que es necesario ver cuánto aumenta en términos reales, descontando la inflamación.

Agregó que antes de su gobierno no se hacían este tipo de propuestas para el salario mínimo, pues solo se buscaba cubrir la inflación o a veces ni eso.

Ahora, añadió el mandatario, me da mucho gusto que hagan está propuesta de inicio. "Es algo para celebrar y que bueno, pues como propuesta está bien", afirmó.

El presidente dijo que en lo que va el gobierno se ha incrementado el salario mínimo en 43 por ciento en términos reales.

Pide llevar cubrebocas para su informe en el Zócalo

Al anunciar que el 1 de diciembre no habrá "mañanera", López Obrador recomendó a los asistentes al Zócalo capitalino usar cubrebocas.

En la mañanera, el mandatario dijo que no habrá límites de asistencia a escuchar el informe que dará en torno a los tres años de su gobierno.

"Es que ya tenemos muchas ganas de vernos el Zócalo democrático.... Ese lugar que nos trae gratos recuerdos", reiteró el presidente.

El evento del 1 de diciembre será el primer evento masivo que encabeza desde que inició la pandemia de COVID-19.

El lunes, la mañanera la hará en Oaxaca, el martes en Palacio Nacional y el miércoles cancelará la conferencia de prensa, pues a las 17:00 horas estará en la plancha del Zócalo capitalino, "pero no dejen de llevar su cubrebocas".

