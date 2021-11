SEP: ¿Cuándo es la FECHA obligatoria de regreso a clases presenciales?

El regreso a clases presenciales en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha convertido en un tema que causa mucha confusión entre los padres de familia, pues se han dicho muchas fechas como obligatorias para que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria vuelvan a los salones a retomar sus actividades educativas.

Al respecto la SEP y el presidente Andrés Manuel López Obrador han hecho un llamado a papás y mamás para que lleven a sus hijos de vuelta a las escuelas, pues afirman que es tiempo de retomar, incluso ha dicho AMLO que si las plazas comerciales ya están abiertas, por qué no las escuelas.

Además ha insistido en que la escuela es el pilar de la educación, por lo que es necesario que todos los niños y niñas en edad educativa vuelvan a las clases presenciales para que no tengan problemas con el desarrollo de sus capacidades socioemocionales; al respecto se han dado varias fechas como obligatorias para volver a los salones.

No obstante ninguna se ha concretado como decisiva, pues tanto la titular de la SEP, Delfina Gómez, como el presidente Obrador han dicho que la decisión final de llevar a los niños a la escuelas es de los padres de familia y no se les puede obligar a llevarlos ni imponerles una sanción en caso de no hacerlo, por lo que permanece vigente el programa Aprende en Casa, mediante el cual continúa la educación a distancia.

¿Cuál es la fecha obligatoria para el regreso a clases presenciales?

Se había dicho que sería este lunes 22 de noviembre cuando se retomarían las clases presenciales de manera obligatoria en el estado de Hidalgo, así lo habían advertido las autoridades educativas, sin embargo ante la inconformidad de algunos padres, precisaron que no sería obligatorio, sino un regreso voluntario.

Sólo siete estados de los 32 del país han retomado las clases presenciales se trata de:

Ciudad de México

Estado de México

San Luis Potosí

Tamaulipas

Jalisco

Nuevo León

Zacatecas

La SEP ha aclarado que no hay una fecha obligatoria como tal para que los niños regresen a las escuelas, pues la medida es voluntaria, pero sí se hace un llamado a padres de familia para que lleven a sus hijos por su propio bien, pues se garantiza que es seguro volver a las aulas.

Hasta el momento más de 20 millones de niños y niñas han regresado a las escuelas para retomar las clases presenciales y autoridades aseguran que es seguro para los alumnos volver a las aulas, pues maestros y personal docente ya fueron vacunados, lo que limita la posibilidad de contagio entre la comunidad educativa.

En las escuelas los alumnos deben usar cubrebocas todo el tiempo. Foto: Cuartoscuro

Sólo en el 0.15% de las escuelas se han registrado contagios

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell sólo en el 0.15% de las escuelas reabiertas en todo el país, se han registrado contagios de Covid-19 entre la comunidad educativa por lo que no puede considerarse que sea un factor de riesgo.

En la conferencia matutina del 26 de octubre indicó que las afectaciones se dieron en un sólo grupo "sin que se propague la enfermedad al resto de la escuela". Explicó que los estados donde se han registrado casos son:

Baja California con 11 escuelas con grupos afectados

Chiapas una escuela cerrada y un grupo

Chihuahua 45 planteles fueron cerrados

Durango siete grupos, afectados

Guerrero cerró una escuela

Hidalgo una escuela cerrada

Jalisco 38 grupos escolares afectados

Estado de México 15 planteles fueron cerrados

Morelos dos escuelas

Nuevo León afectaciones en 11 grupos

Quintana Roo tres grupos

Sinaloa una escuela cerrada

Veracruz un caso en un grupo de preescolar

Yucatán siete escuelas con grupos afectados

SIGUE LEYENDO:

SEP: Estados con más contagios de Covid-19 tras regreso a clases presenciales | MAPA