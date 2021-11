Mujeres con discapacidad acusan mayor vulnerabilidad

Michelle Chávez jamás imaginó vivir una discapacidad, tampoco creyó que su pareja la violentara sicológica, emocional ni físicamente durante 11 años.

Hace poco más de un año y ocho meses, su esposo, con quien procreó a una niña, la golpeó después de una discusión, y en su enojo, la aventó desde un cuarto piso, la agresión dejó consecuencias físicas a la joven de 28 años, quien perdió la pierna izquierda y su cadera se fracturó.

“Viví 11 años con él y siempre hubo todo tipo de violencias. La última vez fue porque decidí separarme de él y yo creo que no le pareció, tuvimos una discusión fuerte, forcejeamos porque se quería llevar a mi hija, me dio un puñetazo en el ojo, me alzó y aventó”, relató a El Heraldo de México.