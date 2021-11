Cientos de migrantes venezolanos se unen a caravana con rumbo a EU

VILLA COMALTITLÁN. Cientos de venezolanos se sumaron a la nueva caravana de migrantes que partió esta semana desde la frontera entre México y Guatemala, según organizadores, en un momento en que México está considerando aumentar las restricciones para que ellos puedan ingresar al país.

Venezuela celebra elecciones hoy en las que se elegirán a alcaldes y gobernadores, además de las cámaras legislativas locales; no se espera un gran cambio en el país, sumido en una crisis política y económica.

Luis García, uno de los organizadores del movimiento, comentó que entre 20% y 30% de las cerca de tres mil personas de la caravana son venezolanos y que durante el trayecto desde su nación fueron víctimas de atroces delitos, principalmente en la región de Darién, en Panamá.

La semana pasada, la agencia Reuters informó que México estudia imponer requisitos más estrictos para los venezolanos que intenten ingresar al país, en respuesta a peticiones de Estados Unidos, tras un fuerte aumento en las detenciones de ciudadanos sudamericanos en la frontera común.

"Yo no me quiero quedar en México, queremos ir a Estados Unidos, solamente les pedimos que nos dejen pasar", dijo Daysi, una mujer venezolana de 63 años que se unió a la caravana en la ciudad Tapachula junto a seis familiares, entre ellos dos de sus hijos.

"Nadie se sale de su país porque se quiera ir, pero hay días que se come una vez, otros ni siquiera eso, no hay medicamentos, no hay nada, nos estamos muriendo", agregó la mujer de Maracaibo.

La caravana, la segunda más grande que sale desde Tapachula en un mes, avanzó lentamente y ayer llegó al municipio de Villa Comaltitlán, en Chiapas.

Otra venezolana de 34 años que busca llegar a Estados Unidos, dijo que en Panamá fue violada.

Reuters y AFP

FOTO: EFE

MAAZ